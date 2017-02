Blitzerpanne auf der A3 Köln will unrechtmäßige Knöllchen nicht erstatten

Bei der Stadt Köln gibt es Ärger um den Blitzer am Kreuz Heumar. Weil das Tempolimit in einer Baustelle neun Monate lang nicht ausreichend beschildert war, verzichtet die Verwaltung auf 35.000 Knöllchen – will jedoch die bereits gezahlten nicht zurückerstatten. Von Emily Senfmehr