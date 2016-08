Badeunfall in Wachtendonk Vermisste Chinesin in "Blauer Lagune" ist tot

Mit einem Großaufgebot haben am Donnerstagabend Rettungskräfte in der "Blauen Lagune" in Wachtendonk nach einer Frau aus China gesucht. Die 33-Jährige wollte im See schnorcheln gehen und tauchte danach nicht wieder auf. Am Freitag wurde ihre Leiche gefunden. mehr