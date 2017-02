Spot zum Super Bowl sorgt für Wirbel Budweiser bezieht Stellung gegen Trumps Einwanderungspolitik

An diesem Sonntag steigt eines der alljährlich größten TV-Ereignisse in den USA: Und in diesem Jahr beschert ein Werbespot mit einem deutschen Einwanderer einem Bierkonzern während des Super Bowl gewaltige Aufmerksamkeit. mehr