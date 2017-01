Vogelgrippe in Düsseldorf Das sollten Hunde- und Katzenhalter jetzt wissen

Der Verdacht auf den gefährlichen Typus der Vogelgrippe bei einem toten Schwan am Unterbacher See in Düsseldorf hat sich am Montag bestätigt. Die Behörden haben ein Sperrgebiet eingerichtet – das auch Auswirkungen für Hunde- und Katzenhalter hat. Von Arne Liebmehr