S8 in Düsseldorf Frau aus Solingen in S-Bahn sexuell belästigt

In Düsseldorf ist eine Frau am Samstag in einer S-Bahn sexuell belästigt worden. Die Solingerin schaltete die Polizei ein. Die Bundespolizei konnte den Mann am Hauptbahnhof in Mönchengladbach festnehmen. mehr