Ein Mann soll sich vor einer Frau am Dormagener Bahnhof entblößt haben. Der 57-Jährige gab an, er habe lediglich urinieren wollen.

Der mutmaßliche Exhibitionisten soll am Mittwochmorgen am Gleis unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Der 57-jährige Mann aus Köln soll sich am Gleis laut Zeugenaussagen einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt haben.

Die Ordnungshüter stellten den Verdächtigen, der die Vorwürfe abstritt. Nach seinen Angaben hatte er an den Gleisen uriniert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

