Viele Smartphone-Besitzer leiden unter Speichermangel auf ihren Geräten. Um neue Apps zu installieren, müssen oft erst ein paar vorhandene vom Smartphone gelöscht werden.

Das ist bei vom Hersteller installierten Anwendungen oft gar nicht so einfach. Besonders auf Android-Geräten finden sich oft viele dieser auch Bloatware genannten Apps. Einige Hersteller erlauben mittlerweile, einen Großteil dieser unerwünschten Speicherfresser vom Gerät zu werfen.

Funktioniert das nicht, können Nutzer diese Apps aber immerhin deaktivieren. Zu der entsprechenden Auswahlmöglichkeit gelangt man, wenn man unter "Einstellungen/Apps" auf die jeweilige Anwendung tippt. Zwar ist die App dann noch auf dem Gerät, aber einen kleinen Speichergewinn kann man trotzdem verbuchen, denn beim Deaktivieren werden auch alle bisher installierten Updates für die App wieder entfernt.

Bei iOS-Geräten funktioniert das Deaktivieren nicht. Hier haben Nutzer nur die Möglichkeit, ungenutzte Apps in einem Ordner zu verstecken. Allerdings gibt es bei iPhones ab Werk auch nicht so viel Bloatware.

Apps den Datenverkehr einschränken

Zwar keinen Speicherplatz, aber etwas Datenvolumen gewinnt, wer bei einigen Apps den Datenverkehr einschränkt. Bei vielen Anwendungen von der Wetter- bis hin zur E-Mail-App lässt sich in den Einstellungen festlegen, ob und wie oft im Hintergrund Kontakt mit dem Server aufgenommen werden darf. Jede Einschränkung auf dieser Ebene spart dem Nutzer ein bisschen an Datenvolumen. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.

Viele Karten- und Navigationsanwendungen, aber auch bei Streaming-Apps für Musik bieten die Möglichkeit, Inhalte offline verfügbar zu machen. Alles, was dann zuvor im WLAN heruntergeladen wurde, verbraucht unterwegs keine Mobilfunkdaten mehr.

Wer sich nicht sicher ist, welche App in welchem Umfang mobile Daten verbraucht, kann bei Android-Smartphones in den Einstellungen unter "Datennutzung" beziehungsweise "Datenverbrauch" nachschauen, wo die Apps der Reihenfolge ihres mobilen Datenhungers nach aufgelistet werden. Bei iPhones finden sich diese Informationen in den Einstellungen unter "Mobiles Netz".