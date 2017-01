Die kostenlose App für iOS und Android enthält Lagepläne für 5400 Bahnhöfe in Deutschland und zeigt auch die jeweiligen Abfahrts- und Ankunftstafeln in Echtzeit an. Diese Live-Funktion fehlt aber leider für die Wagenreihungspläne, so dass einem die App bei fehlenden... mehr

Die kostenlose App für iOS und Android enthält Lagepläne für 5400 Bahnhöfe in Deutschland und zeigt auch die jeweiligen Abfahrts- und Ankunftstafeln in Echtzeit an. Diese Live-Funktion fehlt aber leider für die Wagenreihungspläne, so dass einem die App bei fehlenden Wagen oder geänderter Wagenreihung keine hektische Rennerei erspart. Dazu gibt es eine Umgebungskarte, des Bahnhofs. Darin zeigen Symbole die Lage etwa von Toiletten, Rolltreppen, Einkaufsmöglichkeiten und Carsharing-Stationen. Bei Aufzügen wird auch gleich mit eingeblendet, ob sie funktionieren. Offen bleibt die Frage, wieso die Funktionen nicht gleich in den "DB Navigator" ( Android Apple ) integriert wurden, um gleich alles in einer Anwendung parat zu haben. weniger