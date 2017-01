Bei den sozialen Netzwerken ist Ideenklau mittlerweile an der Tagesordnung. Jetzt hat sich Facebook hausintern bei Instagram bedient und die Stories-Funktion in die eigenen App eingebaut. Instagram hatte dieses Feature zuvor bei Snapchat abgeguckt.

Viel User kommen derzeit noch nicht in den Genuss der neuen Stories-Funktion, da Facebook diese erst einmal nur in Irland ausprobiert. Dann soll sie allerdings zügig auch in anderen Ländern verfügbar sein. Das berichtet die Seite "Business Insider".

Nach dem Motto "Besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht" unterscheidet sich die neue Funktion überhaupt nicht von der ursprünglichen Variante bei Snapchat. User können in der Facebook-App Fotos und/oder Videos aufnehmen, diese mit Filtern, Texten oder Zeichnungen versehen und als Story posten.

Wie beim kleinen Mitbewerber verschwinden die geposteten Stories nach 24 Stunden spurlos. Die Stories erscheinen nicht im Newsfeed oder in der Timeline, sie können direkt mit Freunden geteilt werden. Diese können dazu ihre Kommentare abgeben.

Die Stories-Funktion hatte Facebook bereits im Sommer bei seinem Fotonetzwerk Instagram eingeführt. Dort wird sie mittlerweile nach eigenen Angaben täglich von bis zu 150 Millionen Mitglieder genutzt.

