Ratgeber: Facebook - Apps kontrollieren und Konto löschen

Facebook-Nutzer teilen zwangsläufig Daten mit dem Netzwerk und dessen Partnern. Was Nutzer einschränken können, ist zumindest der Umfang der geteilten Daten. Wer ganz aussteigen möchte, kann sein Konto löschen. Wie das funktioniert, erklären wir hier.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Ein Weg ist der Verzicht auf die Nutzung von Apps und das Abschalten der App-Plattform. Diese Anwendungen von Drittanbietern haben teils umfangreichen Zugriff auf Informationen eines Nutzers.

Was mit den gesammelten Daten aus Freundesliste, Vorlieben und persönlichen Angaben geschieht, ist in der Facebook-Datenrichtlinie geregelt. Eine Garantie, dass dies auch eingehalten wird, gibt es nicht.

Für einen Überblick über genutzte Apps und den Daten, die sie aus dem eigenen Facebook-Profil ziehen, genügt ein Klick in die Einstellungen und hier auf den Unterpunkt "Apps". Nutzer der Smartphone-App schauen in die "Kontoeinstellungen" und hier unter "Apps".

FOTO: dpa

Hier sind Facebook-Apps gelistet, bei denen Nutzer aktiv angemeldet sind. Hier lässt sich auch die komplette App-Plattform für das eigene Profil deaktivieren. Wer sich für diesen Schritt entscheidet, kann künftig keine Facebook-Spiele oder andere kleinere Programme mehr nutzen. Im Gegenzug wird aber auch eine Möglichkeit geschlossen, Informationen auszulesen.

Wer weiter Facebook-Apps und -Spiele nutzen möchte, kann deren Berechtigungen anpassen. Das geht in den Einstellungen unter "Apps" und dort per Klick auf das jeweilige Programm in der Liste. Hier können Nutzer sehen und teils auch einstellen, welche Informationen eine App abgreifen darf. Wichtig: nach der Auswahl auf "Speichern" klicken.

Facebook-Konto: Deaktivieren bedeutet nicht löschen

Wer sich von Facebook abmelden will, findet in den Einstellungen unter "Konto verwalten" schnell die Möglichkeit, sein Konto zu deaktivieren. Dabei wird das Konto allerdings nicht gelöscht, sondern nur stillgelegt.

Sämtliche Daten, Beiträge und Chats bleiben auf den Facebook-Servern erhalten, berichtet "wired.com". Wer sich nach der Deaktivierung wieder anmeldet, kann Facebook wie gewohnt weiter nutzen. Diese Option ist also eher für eine selbst verordnete Auszeit nützlich.

Dauerhaft löschen können Facebooknutzer ihr Konto nur über einen kleinen Umweg. Dazu klickt man auf das Fragezeichen-Symbol und tippt "Konto löschen" in das Suchfeld ein. In der folgenden Mitteilung folgt ein Klick auf "teile es uns mit". Wer diesem Dialog weiter folgt, beantragt bei Facebook die dauerhafte Löschung des Kontos ohne Möglichkeit der Wiederherstellung.

FOTO: Light

Bis alle Daten gelöscht werden, können hier laut Facebook bis zu 90 Tage vergehen. Einige Daten bleiben auch weiterhin erhalten, etwa Chatnachrichten.

(csr/tmn)