Dasss "Super Mario Run" auch für Android-Geräte erscheint, war schon länger klar. Jetzt steht auch der Termin fest. Vorher veröffentlicht Nintendo noch ein taktisches Rollenspiel bei Google Play und Apple.

Nintendo kündigte am Donnerstag an, im März stehe das Spiel Android-Smartphones zur Verfügung, knapp drei Maontae nach dem Start für Apples iPhones.

Bereits am 2. Februar startet das japanische Unternehmen mit dem taktischen Rollenspiel "Fire Emblem Heroes" - es läuft auf den Betriebssystemen von Apple und von Google.

Nintendo bietet erst seit kurzem Spiele auch fürs Smartphone an. Das Unternehmen dürfte auch durch den Erfolg von "Pokemon Go" in seiner neuen Strategie bestärkt worden sein. Die Spiele-App war von Niantic mit Unterstützung von Nintendo entwickelt worden und ist enorm erfolgreich.

"Super Mario" ist seit Mitte Dezember für iPhone-Nutzer verfügbar. Eine Basisversion ist kostenlos, die Komplettversion kostet allerdings 9,99 Euro.

Das Spiel schaffte es laut Marktforschungsunternehmen Sensor Tower innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Download-Charts in Deutschland, Japan, Australien und Großbritannien.

