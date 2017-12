Ein mit dem Passwort "123456" geschütztes Nutzerkonto ist nicht sehr sicher - trotzdem gehört die Kombination nach wie vor zu den beliebtesten Passwörtern deutscher Nutzer.

Das geht aus Zahlen des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) hervor. Grundlage der Untersuchung sind 12,9 Millionen E-Mail-Adressen, die auf eine .de-Domain registriert sind. Nicht berücksichtigt ist allerdings, dass viele Nutzer auch Mail-Adressen mit anderen Domains verwenden.

Auf den folgenden Plätzen wird es auch nicht sicherer: "123456789" folgt in der HPI-Liste auf Platz zwei vor "1234" auf Platz drei. Solch schwache Passwörter können von leistungsstarken Rechnern in kürzester Zeit erraten werden. Die Experten raten stattdessen zu Passwörtern mit mehr als 15 Zeichen, in denen alle Zeichenklassen wie Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwendet werden.

