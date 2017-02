Beim Mobile World Congress 2017 steht das Internet der Dinge im Mittelpunkt. Ein Spaziergang durch die Messehallen.Der Telekom-Stand in Magenta. Mit einer Roboter-Animation wirbt die Telekom für den neuen Mobilfunkstandard 5G. weniger

Beim Mobile World Congress 2017 steht das Internet der Dinge im Mittelpunkt. Ein Spaziergang durch die Messehallen. Der Telekom-Stand in Magenta. Mit einer Roboter-Animation wirbt die Telekom für den neuen Mobilfunkstandard 5G.

Ericsson und das Kings College demonstrieren taktile Roboter-Operationen. Ein Handschuh, der sogar in andere Länder überträgt, was der operierende Arzt in den Fingerspitzen fühlen würde, wenn er und nicht der Roboterarm operieren würde.