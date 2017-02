Lego Dimensions - Spielspaß in der realen und virtuellen Welt

Batman, Wyldstyle und Gandalf treffen Doctor Who, verwüsten das Haus der Simpsons und kämpfen mit Sonic the Hedgehog. Klingt wie ein Nerd-Fiebertraum, ist aber die Handlung von "Lego Dimensions".

Vor den virtuellen Spielspaß hat Publisher Warner Interactive aber noch ein Erlebnis in der realen Welt gesetzt: Während die Charaktere anderswo fertig aus der Packung purzeln, gibt es die Lego-Figuren in Einzelteilen. Größtes Bauprojekt ist das sogenannte Portal: Darauf abgestellte Figuren, Fahrzeuge und Gegenstände tauchen sofort in der Spielwelt auf.

Im Starter-Set stecken als Hauptfiguren Gandalf, Wyldstyle aus "The Lego Movie", Batman und sein Batmobil - und aktuell als Extrabeigabe in der PS4-Version noch Supergirl. Wer weitere Figuren wie Homer Simpson oder Scooby-Doo kauft, kann sie ebenfalls mit ins Abenteuer nehmen.

Lord Vortech will das Universum erobern

Worum geht es in der Story: Der böse Lord Vortech versucht verschiedene, quer durch alle Welten verstreute Elemente zu finden, mit deren Hilfe er das gesamte Universum beherrschen kann.

Um an diese Elemente zu gelangen, lässt der finstere Herrscher verschiedene Welten kollidieren - etwa die des Zauberers von Oz (wegen der rubinroten Halbschuhe) und das DC-Universum (um an das für Superman gefährliche Kryptonit zu gelangen).

Die drei Starterfiguren Batman, Gandalf und Wyldstyle treffen in diesen verschmolzenen Welten aufeinander. Jeder von ihnen ist auch der Such nach einem verloren gegangenen Partner: Batman sucht Robin, Gandalf Frodo und Wyldstyle vermisst Eisenbart.

Unterwegs treffen sie auf zahlreiche andere Figuren, etwa Doc Brown, B.A. Bracus oder E.T., sie erfahren immer mehr über die finsteren Pläne von Lord Vortech und finden Steine, die spezielle Fähigkeiten verleihen.

Im Kampf gegen den Lord Vortech reisen die Helden quer durch diverse Film-, Serien- und Spielwelten – vom Springfield der Simpsons, über das New York der Ghostbusters, Mittelerde oder die "Jurassic World"-Insel Isla Nublar bis zu Lego-Welten wie "Chima" oder "Ninjago". Dieses Durcheinanderwerfen der Spielwelten ist die große Stärke von "Lego Dimensions".

Eine spielerisch neue Idee: Viele Rätsel lassen sich nur lösen, wenn der Spieler das Portal und die echten Figuren mit einbezieht.

"Lego Dimensions" ab sechs Jahren freigegeben

Das Starter-Set von "Lego Dimensions" kostet regulär rund 100 Euro, ist mittlerweile aber schon für unter 80 Euro zu bekommen. Damit ist es zwar deutlich teurer, als etwa ein "Skylanders"-Starter-Pack. Dafür ist es aber auch das umfangreichste. Weitere Figuren, Fahrzeuge und Geschichten kosten acht bis 45 Euro.

Unter anderem sind folgende Themenwelten in dem Universumsdurcheinander zu haben (Auswahl):

DC Comics

Der Herr der Ringe

The Lego Movie

Zurück in die Zukunft

Der Zauberer von Oz

Doctor Who

Harry Potter

The A-Team

Mission: Impossible

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Knight Rider

Im Test ist das Spiel auf der PS4 zweimal abgestürzt, was einen kompletten Spieldatenverlust zur Folge hatte. Wer also kein Playstation-Plus-Abo hat (hier werden die Spieldaten in der Cloud gespeichert), sollte die Spielstände regelmäßig auf eine USB-Stick sichern. Das bewahrt einen davor, das Spiel im Falle eines Falles wieder ganz von vorn durchzocken zu müssen.

"Lego Dimensions" ist ab sechs Jahren freigegeben und für Xbox 360 und Xbox One, Playstation 3 und 4 sowie die Wii U erhältlich.