Die Spieler erkunden eine virtuelle Welt von nie dagewesener Weite. In ihr gilt es, mehr als 100 rätselhafte Prüfungsschreine voller Herausforderungen zu entdecken und jede Menge Waffen, Outfits und Ausrüstungsgegenstände zu kombinieren. Der Titel wird sowohl als separate Standardausgabe als auch in einer Collector’s Edition erscheinen. Diese umfasst das Spiel, eine CD mit einer Soundauswahl aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und ein Modell des Master-Schwerts des Lebens. Das Spiel erscheint zum Start der Konsole am 3. März. weniger