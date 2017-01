Zumindest für die USA ist der Preis bekannt, dort soll Nintendo Switch für 300 Dollar auf den Markt kommen. Das entspricht in etwa dem, was auch die Konkurrenten von Microsoft und Sony kosten. Demzufolge dürfte für Europa ein Preis von rund 300 Euro zu erwarten sein.

Das Besondere an der neuen Konsole: Sie lässt sich nicht nur klassisch mit dem heimischen TV-Gerät verbinden, sondern auch als mobile Konsole unterwegs nutzen. Spiele sollen fließend weitergespielt werden können, auch wenn man vom stationären in den mobilen Modus wechselt.

Akku der Switch hält für drei bis sechs Stunden

FOTO: Nintendo

Dafür hat Switch einen eigenen 6,2-Zoll-Bildschirm. An diesen können rechts und links die Controller angesteckt werden, womit sich die Konsole in die mobile Variante verwandelt. Der Akku soll je nach Spiel bis zu sechs Stunden durchhalten. Jedoch hat Nintendo direkt eingeräumt, dass der Kraftspender bei dem Launch-Titel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" schon nach drei Stunden nachgeladen werden muss.

Geladen wird die Konsole automatisch, wenn sie in der heimischen Dockingstation steht. Somit sollte man sich über einen geladenen Akku keine Sorgen machen müssen. Unterwegs kann dann mit einem normalen USB-C-Ladegerät neue Power nachgetankt werden.

Die Controller - von Nintendo Joy-Con-Controller getauft - können sowohl unabhängig voneinander oder gemeinsam als einen einzigen Controller verwendet werden. Sie lassen sich aber auch direkt mit der Konsole verbinden, wenn man diese im Handheld-Modus nutzen möchte.

In dafür konzipierten Spielen können zwei Spieler gleichzeitig zocken, indem sie je einen Joy-Con in die Hand nehmen. Jeder der zwei beigelegten Controller verfügt über einen kompletten Tastensatz und kann daher als separater Steuereinheit dienen. Darüber hinaus sind beide mit einem Gyrosensor und einem Beschleunigungssensor ausgestattet. Damit ermöglichen sie rechts und links eine unabhängige Bewegungssteuerung.

FOTO: dpa, av crk

Viele Entwickler mit dabei

Hauptgrund, warum sich der Vorgänger Wii U zum Flop entwickelt hat, war die sehr magere Spieleauswahl. Den Fehler will Nintendo bei der Switch nicht wiederholen. Insgesamt seien schon jetzt rund 80 Spiele für die Switch in Entwicklung, betonte Nintendo. Mit dabei sind etwa Activision, EA, Square Enix, Take 2 und Ubisoft. Einige Publisher wie Bethesda nehmen die neue Konsole zum Anlass, erstmals überhaupt mit Nintendo zusammenzuarbeiten.

Viel Konkretes zu den kommenden Spielen hat Nintendo leider noch nicht verraten, aber immerhin schon einmal die gängingen Spieleserien wie Fifa, The Elder Scrolls, NBA 2K oder auch Minecraft angekündigt. Für die Nintendo Switch wird es übrigens keine Regionalsperre bei den Spielen geben.

Ein paar Titel aus dem eigenen Haus wurden dann bei der Präsentation bei Twitch aber doch gezeigt. Das waren: