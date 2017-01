Mit dem Blick aus der Vogelperspektive erinnert "" an die frühen "GTA"-Teile. weniger

Mit dem Blick aus der Vogelperspektive erinnert " Retro City Rampage DX " an die frühen "GTA"-Teile.

In "" muss der namenlose Held einem Hofnarr mit magischem Zepter das Handwerk legen. weniger

In " Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs " muss der namenlose Held einem Hofnarr mit magischem Zepter das Handwerk legen.

Gewaltige Schlachten in beeindruckender Grafik gibt es in "Dawn of Titans".

>>>Weitere Infos zu den Smartphone-Spielen finden Sie hier