Streamingplattform: Twitch verkauft bald Spiele

Über die Streamingplattform Twitch sollen Zuschauer bald auch Computerspiele kaufen können. Das hat das Tochterunternehmen von Amazon in seinem Blog angekündigt.

Demnach soll künftig unter den Video-Streams ein Link zum Kauf des gezeigten Spiels angezeigt werden. Dort können Nutzer das Spiel mit ihrem Amazon-Account erwerben. Die Funktion soll noch im Frühjahr starten.

Zuschauer können damit auch ihre Lieblings-Streamer unterstützen. Sind diese Mitglied des Partner-Programms von Twitch, werden sie am Gewinn beteiligt. Für die Käufer gibt es außerdem Bonus-Inhalte.

Nicht alle Spiele werden via Twitch angeboten. Geplant sind aber Partnerschaften unter anderem mit Ubisoft (Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry), Telltale Games (Story-Spiele zu Game of Thrones oder The Walking Dead), Paradox Interactive (Europa Universalis, Stellaris) sowie Hi Rez Studios (Smite).

(dpa)