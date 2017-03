Im Kurznachrichtendienst schreibt Donald Trump zu jeder Tages- und Nachtzeit unverblümt seine Meinung auf 140 Zeichen. Es ist bekannt, dass es der mächtigste Mann der Welt dabei nicht immer so genau mit den Fakten nimmt.

Eine kreative Idee, diesen Umstand auszunutzen, hatte nun ein New Yorker Entwicklerteam mit dem Namen HappyFunCorp: Auf einer Webseite können Freiwillige pro abgesetztem Trump-Tweet einen gewissen Betrag spenden. Der Mindestbetrag liegt bei zehn Cent pro Tweet. Bei durchschnittlich 200 Tweets von Trump wären das 20 Dollar im Monat.

In den ersten zwei Wochen seit Beginn der Initiative (Stand: 15. März vormittags) haben sich bereits 59 Personen angemeldet. Damit werden für jeden Tweet knapp zehn Dollar gespendet. Bisher kamen so schon rund 700 Dollar zusammen.

Als Gimmick lassen die Entwickler Donald Trump jedes Mal wissen, wieviel Dollar für seinen aktuellen Tweet gerade gespendet wurden.

@realDonaldTrump Cheer up this tweet was worth $8.95 for the @ACLU @people https://t.co/fdXSwM6kL0