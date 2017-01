später lesen Internet Yahoo soll bald Altaba heißen FOTO: rtr FOTO: rtr Teilen

Yahoo soll bald der Geschichte angehören: Sobald das Webgeschäft an den Telekomkonzern Verizon verkauft ist, soll das Unternehmen in Altaba umbenannt werden. Altaba soll hauptsächlich Beteiligungen am chinesischen Onlinehändler Alibaba und Yahoo Japan halten.