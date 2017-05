Tankstelle zu verkaufen. Für 555.000 Euro wurde eine Düsseldorfer Tankstelle bei Ebay zum Verkauf angeboten . Die Tankstation an der Elisabethstraße in Bilk gehört zu den ältesten der Landeshauptstadt. weniger

Tankstelle zu verkaufen. Für 555.000 Euro wurde eine Düsseldorfer Tankstelle bei Ebay zum Verkauf angeboten . Die Tankstation an der Elisabethstraße in Bilk gehört zu den ältesten der Landeshauptstadt.

Einmal Erdogan-Satire für einen guten Zweck. In seinem Ärger um den Strafantrag des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Jan Böhmermann schuf der Neusser Marcel Offermann eine Erdogan-Puppe, die eine schwarz-rot-goldene Ziege mit der Aufschrift "Angela" auf dem Hintern am Zügel führt. Vier Tage vor Abschluss der Auktion lagen die Gebote bei 755 Euro

Einmal Erdogan-Satire für einen guten Zweck. In seinem Ärger um den Strafantrag des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Jan Böhmermann schuf der Neusser Marcel Offermann eine Erdogan-Puppe, die eine schwarz-rot-goldene Ziege mit der Aufschrift "Angela" auf dem Hintern am Zügel führt. Vier Tage...

Aus diesem Milchglas hatte angeblich Sänger Justin Bieber während seines Aufenthaltes in einem bitischen Hotel getrunken. Drei Tage vor Ende der Auktion lag das Höchstgebot bei umgerechnet mehr als 70.000 Euro.

Aus diesem Milchglas hatte angeblich Sänger Justin Bieber während seines Aufenthaltes in einem bitischen Hotel getrunken. Drei Tage vor Ende der Auktion lag das Höchstgebot bei umgerechnet mehr als 70.000 Euro.

Seine Frau wollte nach der Hälfte des gemeinsamen Besitzes – und ein Berliner nahm ihre Forderung wörtlich. Ob Auto, Fernseher, Stühle oder Schrank: Er zersägte alles in zwei Hälften und bot seinen Teil bei Ebay an. Hier die ganze Geschichte

Seine Frau wollte nach der Hälfte des gemeinsamen Besitzes – und ein Berliner nahm ihre Forderung wörtlich. Ob Auto, Fernseher, Stühle oder Schrank: Er zersägte alles in zwei Hälften und bot seinen Teil bei Ebay an. Hier die ganze Geschichte

Ellenlang und höchst unterhaltsam beschrieb "fundgrabe-hagen" sämtliche Macken und Schrammen seines Opel Tigra unter der Überschrift "Freundin sagt, ich muss ihn verkaufen". Ein Baby war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Prompt stiegen die Gebote in die Höhe, dem jungen Hagener wurden Angebote vorgelegt, über sein Leben ein Biuch zu schreiben. Hier die ganze Geschichte.

Ellenlang und höchst unterhaltsam beschrieb "fundgrabe-hagen" sämtliche Macken und Schrammen seines Opel Tigra unter der Überschrift "Freundin sagt, ich muss ihn verkaufen". Ein Baby war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Prompt stiegen die Gebote in die Höhe, dem jungen Hagener wurden Angebote vorgelegt, über sein Leben ein Biuch zu schreiben. mehr

Mit diesem Benetton hat Michael Schumacher 1994 seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 geholt, jetzt steht das Auto zum Verkauf. Potenzielle Käufer müssen allerdings mehr als eine Million Euro investieren. weniger

Mit diesem Benetton hat Michael Schumacher 1994 seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 geholt, jetzt steht das Auto zum Verkauf. Potenzielle Käufer müssen allerdings mehr als eine Million Euro investieren.

Zwar nicht ganz so viel erbrachte dieses Stück, aber 24 Britische Pfund für eine verkohlte Xbox sind doch auch noch ganz ordentlich weniger

Zwar nicht ganz so viel erbrachte dieses Stück, aber 24 Britische Pfund für eine verkohlte Xbox sind doch auch noch ganz ordentlich

Der Ort Liebon in Sachsen bietet sich bei Ebay zum Kauf an. Bürgermeister kann der neue Eigentümer zwar nicht werden. Denn Liebon besteht genau genommen gerade mal aus einem Gehöft. Für 300.000 Euro gibt es allerdings neben einem sogenannten Vierseitenhof mit Scheunen, großem Wohnhaus und Abenteuerspielplatz sowie einen Pool, einen kleinen Dorfteich, einen Mini-Laden und zwei Ortsschilder. weniger

Der Ort Liebon in Sachsen bietet sich bei Ebay zum Kauf an. Bürgermeister kann der neue Eigentümer zwar nicht werden. Denn Liebon besteht genau genommen gerade mal aus einem Gehöft. Für 300.000 Euro gibt es allerdings neben einem sogenannten Vierseitenhof mit Scheunen, großem Wohnhaus und Abenteuerspielplatz sowie einen Pool, einen kleinen... mehr

Kaum zu glauben: Hollywoodstar Scarlett Johansson entleerte ihre Nase in der Talkshow von NBC-Legende Jay Leno. Bei Ebay konnte man das Taschentuch ersteigern. 5300 Dollar für den guten Zweck wurden erzielt. weniger

Kaum zu glauben: Hollywoodstar Scarlett Johansson entleerte ihre Nase in der Talkshow von NBC-Legende Jay Leno. Bei Ebay konnte man das Taschentuch ersteigern. 5300 Dollar für den guten Zweck wurden erzielt.

Auf diesem Stein findet sich nach Ansicht seines Besitzers das Profil von "King" Elvis Presley. Die amerikanische Steinesammlerin LaDell Alexander will sich bald davon trennen und ihn bei Ebay versteigern. weniger

Auf diesem Stein findet sich nach Ansicht seines Besitzers das Profil von "King" Elvis Presley. Die amerikanische Steinesammlerin LaDell Alexander will sich bald davon trennen und ihn bei Ebay versteigern.

Das Diätbesteck namens "Iss-mal-nix". Echt skurril, die Begeisterung dafür hielt sich jedoch in Grenzen: Ein Gebot wurde abgegeben, "Messer" und "Gabel" gingen für einen Euro weg. weniger

Das Diätbesteck namens "Iss-mal-nix". Echt skurril, die Begeisterung dafür hielt sich jedoch in Grenzen: Ein Gebot wurde abgegeben, "Messer" und "Gabel" gingen für einen Euro weg.

Werden sie Besitzer von dieser seltsam gewachsenen Möhre und sie können jedem beweisen, was für einen großartigen Sinn für Humor sie haben. weniger

Werden sie Besitzer von dieser seltsam gewachsenen Möhre und sie können jedem beweisen, was für einen großartigen Sinn für Humor sie haben.

So sieht er aus, der unbesiegbare Wecker. Beim Wecken fliegt das Rotorblatt weg und der Wecker gibt erst wieder Ruhe wenn das Flugobjekt gefunden wurde. weniger

So sieht er aus, der unbesiegbare Wecker. Beim Wecken fliegt das Rotorblatt weg und der Wecker gibt erst wieder Ruhe wenn das Flugobjekt gefunden wurde.

Dieser Opel Astra hat alles, was das Herz eines angehenden Bräutigams begehrt. weniger

Dieser Opel Astra hat alles, was das Herz eines angehenden Bräutigams begehrt.

Sepp und Schorsch heißen die lustig dreinschauenden Kerle in Lederhosen, die dem Betrachter von einem gusseisernen Schokoladen-Automaten entgegenlachen. Das über 100 Jahre alte Gerät brachte 6310 Euro. weniger

Sepp und Schorsch heißen die lustig dreinschauenden Kerle in Lederhosen, die dem Betrachter von einem gusseisernen Schokoladen-Automaten entgegenlachen. Das über 100 Jahre alte Gerät brachte 6310 Euro.

Im Spetember bot ein Journalist Belgien in den drei Teilen "Flandern, Brüssel und Wallonien" zur Auktion an. Für das Angebot, das "ein Königreich in drei Teilen mit dem einzigen Nachteil von 300 Milliarden Staatsschulden" feilbot, war ein Gebot von zehn Millionen Euro eingegangen. Dann stoppte Ebay die Auktion.