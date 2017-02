"Fake News": Gericht vertagt Urteil im Fall "Flüchtling gegen Facebook"

Ein syrischer Flüchtling will das soziale Netzwerk Facebook vor Gericht zur Löschung von Einträgen zwingen, in denen er als Krimineller dargestellt wird. Der Fall könnte wichtige Weichen für die Zukunft stellen.

"Sie haben mein Leben echt verändert. Ich kann jetzt nicht mehr auf der Straße alleine laufen", sagte der 19-jährige Anas Modamani am Montag zum Prozessbeginn vor dem Landgericht Würzburg. "Ich habe immer Angst." Der Kläger will erreichen, dass die Behauptung gelöscht wird, er habe in Berlin versucht, einen Obdachlosen zu töten. Zudem fordert Modamani von Facebook, Bilder zu entfernen, in denen er in Zusammenhang mit Anschlägen gebracht wird. Von dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Urteil soll am 7. März verkündet werden. (Aktenzeichen: 11 O 2338/16)

Der Anwalt des Mannes, Chan-jo Jun, warf Facebook vor, Verleumdungen oder Beleidigungen nicht zu löschen, wenn Nutzer diese meldeten. Im Fall seines Mandanten habe Facebook zwar kritisierte Inhalte gesperrt, aber nicht gelöscht. Nur Nutzer mit einer deutschen IP-Adresse bekämen eine Fehlermeldung, wenn sie die kritisierten Facebook-Seiten aufrufen wollten. Außerhalb Deutschlands könnten die Seiten weiter angesehen werden. Auch die Bundesregierung fordert ein schärferes Vorgehen gegen "Fake News" in sozialen Netzwerken. Im vergangenen Monat legte die Union Vorschläge zum Umgang damit vor.

Fragen und Antworten zum Fall

Was war der Auslöser des Verfahrens?

Der syrische Flüchtling Anas M. wurde in zwei Facebook-Beiträgen verleumdet: In einem hieß es, er habe einen Obdachlosen in Berlin angezündet, im anderen wurde er mit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche in Verbindung gebracht. Eingebaut in die Posts wurde ein Selfie, das er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemacht hatte - versehen mit einer Schlagzeile der Art "Merkel machte ein Selfie mit dem Täter". Die Beiträge wurden mehrere hundert Mal bei Facebook geteilt.

Warum zog Anas M. vor Gericht?

Er will erreichen, dass Facebook nicht nur die beiden verunglimpfenden Ausgangs-Beiträge löscht, sondern auch verpflichtet wird, alle Posts, in denen die falschen Aussagen weiterverbreitet ("geteilt") wurden, zu entfernen. Nach derzeitiger Praxis von Facebook muss ein Nutzer jeden Beitrag, in dem er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht, einzeln selbst an das Online-Netzwerk melden. Am Montag ging es zunächst um eine einstweilige Verfügung als Sofortmaßnahme, das Gericht traf jedoch keine Entscheidung und vertagte sich.

Geht es in dem Prozess um "Fake News" - oder eigentlich um etwas anderes?

"Fake News", also bewusst falsche Nachrichten, verbreiteten sich zuletzt unter anderem im US-Präsidentschaftswahlkampf. Zwei Falschmeldungen, nämlich die beiden unwahren Behauptungen über Anas M., sind Auslöser für den Prozess. Im Kern geht es aber um die grundsätzliche Frage, inwieweit ein Online-Netzwerk sich selbst auf die Suche nach rechtswidrigen und damit zu löschenden Informationen in seinen Systemen machen muss. Dabei kann es um alle Arten rechtswidriger Beiträge gehen - vom verletzten Urheberrecht an Bildern bis zur Volksverhetzung. Die beiden Ausgangs-Posts mit dem Bild des Flüchtlings wurden gelöscht, weil sie Persönlichkeitsrechte verletzen, nicht allein weil sie falsche Informationen enthielten.

Wie viel hat der Prozess dann mit der politischen Debatte um "Fake News" zu tun?

Nicht so viel. Denn Persönlichkeitsrechte zu verletzen - online wie offline -, ist nach der derzeitigen Rechtslage schon nicht erlaubt. Politische Vorstöße, die "Fake News" in sozialen Netzwerken verbieten wollen, zielen in eine andere Richtung: Dort geht es darum, Beiträge schon deshalb zu löschen, weil sie nicht der Wahrheit entsprechen. Der Prozess könnte aber auch auf diese Debatte Einfluss haben, weil er zeigen könnte, zu was Facebook nach derzeitiger Rechtslage schon verpflichtet werden kann.

In welchen Fällen machen sich Nutzer strafbar, wenn sie Beiträge teilen, die Persönlichkeitsrechte verletzen?

Eine Haftung sei immer dann möglich, wenn sie sich die fremde Falschmeldung inhaltlich zu eigen machten, erklärte der auf Internet-Recht spezialisierte Anwalt Christian Solmecke. "Nutzer, die eine Falschmeldung mit einem unterstützenden Kommentar versehen, können also auch rechtlich für eine Falschmeldung verantwortlich gemacht werden." Ob das reine Weiterverbreiten ohne zusätzliche Kommentierung eine Rechtsverletzung darstellen kann, sei dagegen höchstrichterlich noch nicht geklärt.

