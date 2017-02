Nicht wenige hatten auf ihren Android-Smartphones die Meldung in der Benachrichtigungsleiste "Kontoaktion erforderlich". Ein Tipper darauf und man landet auf einer Seite, auf der man sich erneut in seinem Google-Account anmelden soll.

Als Hinweis steht dort "Ihr Google-Konto wurde geändert. Melden Sie sich aus Sicherheitsgründen noch einmal an". Wer sein Passwort kennt, kann sich dort problemlos wieder einloggen.

Hat man jedoch sein Passwort vergessen oder die Zweifaktor-Authentifizierung (2FA) per SMS aktiviert, kann es zu Verzögerungen kommen. Bei der SMS-Zustellung gibt es offenbar auch Probleme.

We know some of you had issues signing in today. Please try again now. Rest easy -- your account's security was not affected.