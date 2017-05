Die Attacken laufen seit Mittwoch. Auch wenn Google mittlerweile Maßnahmen ergriffen hat, um den Angriff einzudämmen, sollten User nach wie vor vorsichtig sein, wenn eine Einladung zu einem Dokument im Postfach landet.

Das Perfide an der Sache: Der Absender bzw. der Einladende ist immer eine Person, die man mit hoher Wahrscheinlichkeit kennt. Zudem, so berichten Betroffene in den sozialen Netzwerken, verweisen die Links auf halbwegs glaubwürdig erscheinende Domains.

Klickt man auf die Einladung, landet man auf einer echten Log-in-Seite von Google. Hat man sich angemeldet, fragt die angebliche Google-Docs-App nach Zugriffsrechten auf andere Google-Dienste.

Stimmt man dem zu, hat man der App auch die Kontakte seines Gmail-Kontos zur Verfügung gestellt. An diese werden dann weitere Phishing-Mails verschickt.

Wie die Seite "Golem" unter Berufung auf einen IT-Sicherheitsforscher berichtet, würden die Betroffenen zudem auf Seiten mit Scareware-Anzeigen geleitet. Auf diesen wird der Nutzer durch Anzeigen wie "Achtung! Ihr Rechner ist mit dem Virus XY infiziert!! Klicken Sie hier!!" dazu verleitet, eine angebliche Software herunterzuladen, um den Schädling zu beseitigen. Dadurch lädt man sich in der Regel aber Schadsoftware auf den Rechner.

Google hat schnell auf die Bedrohung reagiert. Die für den Angriff verantwortlichen Konten seien gesperrt und die Fake-Seiten gelöscht worden, sagte man gegenüber der Seite "Threatpost". Man habe die Bedrohung zur eigenen Sicherheitsoption Safe Browsing hinzugefügt. Außerdem arbeite man daran, eine solche Bedrohung künftig auszuschließen, so Google.

Phishing (or malware) Google Doc links that appear to come from people you may know are going around. DELETE THE EMAIL. DON'T CLICK. pic.twitter.com/fSZcS7ljhu