Ein Hacker hat zehn neue Folgen der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" im Internet veröffentlicht, deren Sendung erst in fünf Wochen beginnen sollte. Der Täter hatte zuvor versucht, den Streamingdienst zu erpressen.