Die Unternehmensleitung kündigte am Mittwoch an, wegen der Schmähungen gegen Deutschland und die Niederlande ermitteln zu wollen. "Wir sind uns bewusst, dass zahlreiche Twitter-Accounts heute morgen betroffen waren", teilte ein Twitter-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. "Unser Team hat die Quelle des Angriffs bereits gefunden, es handelt sich um eine App eines Dritten. Wir haben dieser App die Berechtigung für Twitter entzogen." Weitere Konten seien nicht betroffen.

Betroffen waren am Morgen unter anderem die Twitter-Accounts der Organisationen Amnesty International und Unicef, von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, TV-Sender Pro Sieben, des Moderators Klaas Heufer-Umlauf, der Zeitung "Welt" und Ex-Tennisprofi Boris Becker.

Die meisten Tweets sind mittlerweile gelöscht

Nach und nach wurden die Tweets auf den betroffenen Accounts gelöscht. Der BVB bedankte sich für die zahlreichen Hinweise. Man gehe von einem Hackerangriff aus, twitterte der Fußballverein. Der Sender Pro Sieben twitterte an Twitter Deutschland: "Erklärt ihr uns bitte, was passiert ist? Wie kommen Hacker an so viele Daten?"

Danke für Eure zahlreichen Hinweise! Den betreffenden Tweet haben wir umgehend gelöscht! Offenbar wurden wir Opfer eines Hackerangriffs. — Borussia Dortmund (@BVB) March 15, 2017

Die Tweets tauchten gegen kurz nach 8 Uhr am Morgen auf. Verbreitet wurde über die betroffenen Accounts immer derselbe Tweet: Eine Botschaft und ein Video in türkischer Sprache.

Zu Anfang steht ein Hakenkreuz, danach die Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda (also: Nazi-Deutschland und Nazi-Niederlande). Dann heißt es unter anderem "Wir sehen uns am 16. April". Das ist der Tag der Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum. Das verlinkte Video enthält einen Zusammenschnitt von Auftritten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Genaue Quelle der Tweets noch unklar

Wer genau hinter den Tweets steckt, ist noch unklar, Twitter verweist lediglich auf "Dritte". Im Netz kursiert die Vermutung, Anhänger von Erdogan hätten den Hackerangriff gestartet. Twitter-Nutzer diskutieren, wie es überhaupt gelingen konnte, die Nachricht über so viele Twitter-Accounts zu verbreiten.

FOTO: qvist /Shutterstock.com/Retusche RPO

"Der Dumpf-Inhalt regt mich weniger auf als die bedenkliche Tatsache, dass Twitter (mal wieder) gehackt wurde", schreibt ein Nutzer. Andere vermuten, dass ein Bot hinter dem Angriff stecken könnte.

Hier gibt es Tipps zur Sicherheit bei Twitter.

Mit Material von AFP.