Kauft man sich in Deutschland ein Buch, kann es auch am Strand in Spanien problemlos gelesen werden. Mit bezahlten Streaming-Angeboten etwa funktioniert das meistens nicht, hier gelten oft noch strikte Landesgrenzen. Das soll sich nun ändern.