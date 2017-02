Früher - das heißt bis Mitte, Ende der 90er-Jahre - wurde man als Heranwachsender von den Eltern aufgeklärt, in der Schule oder von Dr. Sommer in der "Bravo". Dann machte sich das Internet breit.

Seither findet Aufklärung in vielen Fällen online statt, learning by watching sozusagen. Was heutzutage online zu finden ist, hätte damals wahrscheinlich sogar Mitarbeitern in Über-18-Videotheken die Schamesröte ins Gesicht getrieben.

Eine der Seiten, die in großem Umfang Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen, ist Pornhub - ein regelrechter Schmuddel-Gigant, dessen User sich pro Jahr nach Betreiberangaben rund 92 Milliarden (!) Pornoclips ansehen. Ausgerechnet dieser Anbieter hat nun eine Aufklärungsseite rund um alle Fragen zum Thema Sex gestartet - ganz züchtig, ohne obszönes Klickmaterial.

Zwischen Geschlechtskrankheiten und immerwährender Liebe

Der US-Nachrichtenseite "Mashable" sagten die Macher: "Unser Ziel ist es, unseren Besuchern eine Webseite anzubieten, die glaubwürdige und aufschlussreiche Informationen bietet, damit sie diese nicht im Netz zusammensuchen müssen." Man wolle mit der Aufklärungsseite nicht nur Sex-Anfänger ansprechen, sondern alle, die "auf der Suche nach vertrauenswürdigen Sex- und Gesundheitstipps von Experten sind".

"Sexual Wellness Center" heißt die bislang nur in englischer Sprache verfügbare Seite. Dort können sich Interessierte zu Themen wie Verhütung, Stellungen, Sex während der Periode, Geschlechtskrankheiten oder immerwährende Liebe informieren. User können eigene Fragen einreichen.

Die Antworten kommen von Dr. Laurie. Dr. Laurie heißt mit Nachnamen Betito und ist eine kanadische Sexualtherapeutin. Ihre Fachkenntnis hat sie mit dem Buch "Sex Bible for People over 50" unter Beweis gestellt. Neben Betito sind nach eigenen Angaben weitere Ärzte, Therapeuten und Experten für die Seite tätig.

Etwas problematisch aus Sicht von Eltern dürfte die unter pornhub.com/sex aufzurufende Seite sein, da sie nur einen Klick vom nicht ganz so jugendfreien Restangebot des Portals entfernt liegt. Davon trennt sie nur /sex.