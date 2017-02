Langsam aber sicher kommt der Ausbau von kostenlosen WLAN-Hotspots in Deutschland voran. Immer mehr Städte und auch Geschäfte bieten den Service an. Jetzt soll das komplette Ruhrgebiet ein flächendeckendes Netz bekommen.

Mittlerweile bieten immer mehr Städte auch in NRW kostenlose Internetzugänge an, darunter etwa Düsseldorf, Neuss oder Gelsenkirchen. Meist befinden sich die Hotspots aber in der City oder in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, in Düsseldorf etwa am Schloss Benrath. Bewegt man sich etwas in Richtung Außenbezirke, ist der kostenlose Datenempfang meist nicht mehr gegeben.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) plant nun, das gesamte Ruhrgebiet mit einem flächendeckenden WLAN-Netz zu überziehen. Eine entsprechende Koordinierungsstelle wurde eingerichtet. Allerdings müssen dazu noch Absprachen mit den einzelnen Kommunen getroffen werden, das will der RVR übernehmen. Wie lange das dauert, ist unklar.

Geht der Plan auf, soll man sich im ganzen Ruhrgebiet bewegen können, ohne dass das Netz abbricht. Technisch sollte das machbar sein, scheitern könnte es höchstens an den Kosten.

EuGH vereinfacht Betrieb offener WLANs

Seit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im September 2016 ist es auch für Geschäftsleute einfacher geworden, ihren Kunden ein kostenloses WLAN anzubieten.

Nach Auffassung der Richter dürfen gewerbliche Betreiber öffentlicher Hotspots nicht länger zur Verantwortung gezogen werden, wenn über das Netz durch Dritte etwa urheberrechtlich geschützte Dateien geleitet oder heruntergeladen werden.

Eine "Störerhaftung", wie sie bis vor Kurzem noch das deutsche Recht im Telemediengesetz vorgesehen hatte, ist mit dem Urteil damit auch aus europäischer Sicht vom Tisch.

Kostenlose Hotspots in Europas Großstädten

Auch die EU selbst treibt Pläne voran, dass es bis 2020 in den Zentren aller europäischen Großstädte kostenlose Hotspots als Zugang zum Internet geben solle. Gedacht ist an Rathäuser, Parks oder andere Zentren des öffentlichen Lebens.

Nicht nur in den Städten, auch auf der Schien tut sich etwas in Sachen freies WLAN: Seit Anfang des Jahres bietet die Deutsche Bahn allen ICE-Fahrgästen auch in der zweiten Klasse kostenlos einen Internetzugang an.

Die dortigen Fahrgäste erhalten ein Datenvolumen von 200 Megabyte (MB) pro Tag. Bis zu diesem Limit soll das Übertragungstempo bei knapp einem Megabit pro Sekunde liegen. Danach wird die Datenrate gedrosselt. Für Kunden der ersten Klasse ist das Datenvolumen nicht begrenzt.

