Der Pinguin Dindim wird im September 2016 in dem Ort Proveta auf der brasilianischen Atlantikinsel Ilha Grande von dem pensionierten Maurer Joao Pereira de Souza gestreichelt. Der Pinguin schwimmt nach Angaben von Pereira de Souza und weiteren Bewohnern jedes Jahr tausende Kilometer von Patagonien aus hierhin, um Pereira de Souza zu treffen, der ihn 2011 vor dem Tod gerettet hat.

Der Krake Inky , aufgenommen am 22.09.2014 im Aquarium von Napier (Neuseeland). Das Tier ist aus seinem Aquarium entkommen und hat damit Weltweit für aufsehen gesorgt.

Ein Eichhörnchen klemmt in München in einem Gullydeckel. Nach seiner Rettung mit Hilfe von Olivenöl wurde das Eichhörnchen Olivio getauft und mit Nüssen gefüttert.

Kater Schmidtchen sitzt imTierheim in Forst (Brandenburg) in einem Gehege und trägt einen Rollkragen-Pulli sowie ein speziellen Halsschutz. Weil Kater "Schmidtchen" aus Brandenburg an einer Krankheit leidet und sich deshalb ständig kratzen muss, braucht er eine Schutzkleidung.