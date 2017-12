später lesen Promis bei Youtube, Instagram und Co. Wem Deutschland im Netz folgt 2017-12-22T18:58+0100 2017-12-23T05:00+0100

Sportler, Promis oder selbst gemachte Internet-Persönlichkeiten - Berühmtheiten gehören fest zum digitalen Alltag. Youtube, Instagram und Co. feiern dies mit jährlichen Hitlisten. Wir zeigen eine Auswahl an Persönlichkeiten, die in oder für NRW eine besondere Rolle spielen. Von Henning Bulka und Daniel Fiene