In ganz Deutschland haben sich WhatsApp-Nutzer am Freitagmorgen über massive Störungen beschwert. Demnach konnten sie keine Nachrichten versenden und empfangen. Mittlerweile scheint der Messenger wieder zu funktionieren.

Auf der Seite "allestoerungen.de" gingen am Morgen Meldungen aus ganz Deutschland ein. Nutzer aus NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin, Thüringen und Sachsen beklagten sich. Auf unserer Facebookseite schrieben ebenfalls viele Menschen, dass sie keine Nachrichten empfangen oder senden konnten.

"WhatsApp ist komplett down", beschwerte sich ein Nutzer. Eine Frau beklagte sich: "In 32427 Minden auch kein WhatsApp mehr, alles down!". Ein anderer Nutzer schrieb: "RAUM HERNE NRW geht kein WhatsApp mehr!! Alles Down." Dasselbe Problem gab es am Niederrhein: "In 47533 Kleve geht auch nichts mehr", berichtete ein Mann.

Nach Angaben von "allestoerungen.de" hatte WhatsApp auch in anderen Ländern Probleme, in Italien, Großbritannien, Spanien, in den Niederlanden, aber auch in Indien. Eine Erklärung für die Probleme lag zunächst nicht vor. WhatsApp Deutschland teilte mit, dass der Ausfall des Dienstes geprüft werde. Mittlerweile gehen kaum noch Störungsmeldungen ein. Stattdessen berichten immer mehr Nutzer, dass der Messenger wieder funktioniere.

WhatsApp gehört seit 2014 zu Facebook und wird nach eigenen Angaben von mehr als einer Milliarde Menschen weltweit genutzt. Viele wickeln ihre Kommunikation darüber ab. Aber nicht jeder Nutzer ärgerte sich. "Endlich mal Ruhe mit WhatsApp. Hoffe die Störung hält man richtig lange an. Genieße diese Stille!", schrieb ein Mann auf "allestoerungen.de".

FOTO: Christoph Schroeter

FOTO: Christoph Schroeter

Auf Twitter reagierten viele Menschen mit Humor auf den Ausfall von WhatsApp. Eine Auswahl an Reaktionen finden Sie hier.

(wer)