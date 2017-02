Auslöser war eine Aktion der Aktivisten "Hooligans gegen Satzbau – Initiative gegen Rechts-Schreibung". Diese hatten die Internet-Adresse "www.breitbartnews.de" registriert und auf die eigene Facebook-Seite umgeleitet. Der Deutschlandstart für "Breitbart News" wurde so erschwert, da die deutsche Variante der US-Internetadresse blockiert ist.

Am späten Donnerstagabend ist auf Facebook die Seite "Breitbart Deutschland" gestartet worden, die den Eindruck erweckt, der deutsche Ableger der US-Seite zu sein. Ob es sich bei "Breitbart Deutschland" um die offizielle deutsche Seite von "Breitbart" handelt, ist nicht klar. Allerdings ist im Impressum die US-Adresse von "Breitbart News Network" in Los Angeles angegeben. In einem ersten Beitrag haben haben die Betreiber auf die reservierte Internetadresse reagiert: "[Keine] Sorge, unsere Anwälte sind an der Sache dran!", heißt es dort. Verlinkt in dem Beitrag ist unser Artikel zu der Internet-Aktion von "Hooligans gegen Satzbau" - allerdings völlig verfälscht.

Nicht nur das Foto wurde von "Breitbart Deutschland" ausgetauscht, sondern auch die Überschriften und der Beschreibungstext. Statt unserer Überschrift "Aktivisten klauen Breitbart News die Internetadresse" ist dort zu lesen "Wie linke Hetzer die Pressefreiheit aufhalten wollen". Im Beschreibungstext ist in der "Breitbart"-Variante zu lesen: "Linksfaschisten haben sich die Rechte an der Internet-Adresse 'breitbartnews.de' gesichert." Im Artikel von RP ONLINE ist dagegen von einer "Aktivistengruppe" die Rede.

Ironischerweise warnt "Breitbart Deutschland" selbst vor Falschmeldungen. "Fallt bitte nicht auf diese und andere Fakeseiten herein. Nur hier seid ihr richtig und nur hier halten wir euch auf dem Laufenden."

Zahlreiche Nutzer haben uns auf diese Manipulation unserer Inhalte hingewiesen, auch in den Kommentaren unter dem Artikel gibt es viel Gegenwind für "Breitbart Deutschland". "Euer "grandioser Deutschland-Start" ist jetzt schon ein Rohrkrepierer...", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Und ich dachte, ihr seid die Fake- Seite. Wie denn nun?"

Schon im Januar hatte "Breitbart" eine Falschmeldung über eine Kirche in Dortmund verbreitet. Dagegen hatte sich die Polizei gewehrt. Das "Breitbart News Network" wurde 2007 vom Kommentator Andrew Breitbart gegründet. Die Seite gilt inzwischen vor allem Sprachrohr der rechtsradikalen Alt-Right (Alternative Rechte). Hier lesen Sie mehr über die Seite. Nach Breitbarts Tod 2012 war bis zum August des vergangenen Jahres Stephen Bannon verantwortlich für die Veröffentlichungen. Er ist auch Gründungsmitglied der Meinungswebsite. Inzwischen ist Bannon Berater des neuen US-Präsidenten Donald Trump.