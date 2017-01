Dievonversteht sich nicht als Drohne, sondern will den vielfach ungeliebten Selfiestick überflüssig machen. Die Kamera nimmt Fotos mit 8 MP auf und filmt in FullHD. C-me wird mittels Smartphone gesteuert und beherrscht verschiedene Flug-Modi. Per Knopfdruck in der App startet C-me und schwebt wahlweise in einer Höhe von drei oder fünf Metern. Ebenso funktioniert das automatische Landen. Soll C-me wieder zum Fotografen zurückkehren, genügt ein kurzer Knopfdruck. Die Follow-me-Funktion gewährleistet, dass C-me auch in Bewegung stets den richtigen Fokus hat. Gezeit wird das Gadget auf der CES 2017, ab April für 199 Euro im Handel. weniger

Dievonversteht sich nicht als Drohne, sondern will den vielfach ungeliebten Selfiestick überflüssig machen. Die Kamera nimmt Fotos mit 8 MP auf und filmt in FullHD. C-me wird mittels Smartphone gesteuert und beherrscht verschiedene Flug-Modi. Per Knopfdruck in der App startet C-me und schwebt... mehr

Zwei neue Laptops vonrichten sich an Nutzer, die unterwegs im Netz surfen oder Schreibaufgaben erledigen wollen. Das Modell(Foto) hat 2 Gigabyte (GB) Arbeits- und 32 GB erweiterbaren Hauptspeicher an Bord, das Modellbietet 4 und 64 GB. Das Herzstück beider Modelle ist ein Intel Atom-X5-Prozessor. Die Rechner haben jeweils einen 14,1 Zoll großen Full-HD-Bildschirm (1920 mal 1080 Pixel) und bringen 1,5 Kilogramm auf die Waage. Die Akkus beider Klapprechner sollen mehr als sieben Stunden Dauersurfen durchhalten, verspricht der Hersteller. Zur Ausstattung gehören außerdem USB- (2.0 und 3.0), Mini-HD- und Klinkenanschluss sowie n-WLAN. Der W1 kostet 250 Euro, für den W2 sind 100 Euro mehr fällig. weniger

Zwei neue Laptops vonrichten sich an Nutzer, die unterwegs im Netz surfen oder Schreibaufgaben erledigen wollen. Das Modell(Foto) hat 2 Gigabyte (GB) Arbeits- und 32 GB erweiterbaren Hauptspeicher an Bord, das Modellbietet 4 und 64 GB. Das Herzstück... mehr

Der chinesische Smartphone-Herstellerstartet mit fünf Modellen in Deutschland. Die Geräte kosten zwischen 230 und 600 Euro. Am unteren Ende der Preisspanne liegt das Modell, das besonders mit 5000 Milliamperestunden Akkukapazität punkten soll. Das Flaggschiff(Foto)kostet 370 Euro mehr als das N1. Es hat 6 Gigabyte (GB) Arbeits-, 64 GB erweiterbaren Hauptspeicher und den Vierkernprozessor Snapdragon 820 unter seinem Gehäuse. Die Kamera des Z11 bietet laut Hersteller drei Fokus- und vier Verschluss-Modi. Beim Display dagegen unterscheiden sich beide Geräte nicht: Es ist jeweils 5,5 Zoll groß und löst in Full HD auf (1920 mal 1080 Pixel). weniger

Der chinesische Smartphone-Herstellerstartet mit fünf Modellen in Deutschland. Die Geräte kosten zwischen 230 und 600 Euro. Am unteren Ende der Preisspanne liegt das Modell, das besonders mit 5000 Milliamperestunden Akkukapazität punkten soll. Das Flaggschiff... mehr

Der Blu-ray-Player steht im Wohnzimmer, man möchte den Film aber im Schlafzimmer schauen oder das Signal der Settop-Box an dem einem TV-Gerät soll auf einem anderen wiedergegeben werden - solche Problem behebt der "" von Audiospezialisten. Ähnlich wie bei der Powerline-Technik wird hier das HDMI-Signal über das Stromnetz verschickt. Die Installation ist sehr einfach. Dafür liegt der Preis mit knapp 600 Euro in Dimensionen, die ein Otto-Normalgucker wohl nicht dafür ausgeben würde. weniger

Sind die Bewohner nicht daheim, wenn ein Feuer ausbricht, schlägt der Rauchmeldervonauch unterwegs Alarm. Per App schickt er eine Nachricht auf ein Smartphone. Der 66 Euro teure Rauchmelder warnt aber auch in der Wohnung mit einem Sirenenton. Über Funk kann er mit anderen Geräten des Herstellers verbunden werden, zum Beispiel mit weiteren Meldern in verschiedenen Etagen oder mit einer Kamera. Im Ernstfall kann sie dem abwesenden Bewohner Videoaufnahmen von der Lage daheim liefern. weniger

Sind die Bewohner nicht daheim, wenn ein Feuer ausbricht, schlägt der Rauchmeldervonauch unterwegs Alarm. Per App schickt er eine Nachricht auf ein Smartphone. Der 66 Euro teure Rauchmelder warnt aber auch in der Wohnung mit einem Sirenenton. Über Funk kann er mit... mehr

setzt bei seinen zwei neuen Multiroom-Lautsprechern auf Klangkörper aus Echtholz: Die beiden Modelle mit den Namen Orb und Cube verbinden sich per Bluetooth mit Abspielgeräten. Über WLAN lassen sich mehrere der Lautsprecher zu einem Multiroom-System koppeln. Bespielt werden können die Boxen etwa per App mit Musik aus dem Heimnetzwerk oder von Streaming-Anbietern. Derhat eine kreisrunde Form, misst im Durchmesser 23 Zentimeter und kostet 249 Euro... weniger

MP3-Player und Bluetooth-Lautsprecher in einem ist der. Er spielt laut Hersteller bis zu viereinhalb Stunden Musik ab, entweder per Bluetooth von Klangquellen wie etwa Smartphones oder über den eingebauten SD-Kartenleser. Für Kopfhörer gibt es einen Klinkenanschluss. Der tönende Musikspieler wiegt 57 Gramm und ist gut acht Zentimeter lang. Eingebaut ist auch ein Mikrofon zum Telefonieren. Der i.Beat ist nach IPX4-Standard gegen Spritzwasser geschützt und kostet 23 Euro. weniger

MP3-Player und Bluetooth-Lautsprecher in einem ist der. Er spielt laut Hersteller bis zu viereinhalb Stunden Musik ab, entweder per Bluetooth von Klangquellen wie etwa Smartphones oder über den eingebauten SD-Kartenleser. Für Kopfhörer gibt es einen Klinkenanschluss.... mehr

Individuell belegen lassen sich die Bedientasten der Multiroom-Lautsprecherundvon: Per Knopfdruck kann dann etwa der Lieblingsradiosender oder eine Playlist abgespielt werden. Die Boxen lassen sich per Bluetooth, WLAN oder analog über Klinke mit Musikquellen verbinden. Die Akkus der Lautsprecher sollen bis zu zehn beziehungsweise zwölf Stunden durchhalten und können via USB auch das Abspielgerät oder beliebige andere angeschlossene Geräte mit Strom versorgen. Der AS 40 kostet 229 Euro, für den AS 50 werden 70 Euro mehr fällig. weniger

Individuell belegen lassen sich die Bedientasten der Multiroom-Lautsprecherundvon: Per Knopfdruck kann dann etwa der Lieblingsradiosender oder eine Playlist abgespielt werden. Die Boxen lassen sich per Bluetooth, WLAN oder analog über Klinke mit Musikquellen verbinden.... mehr

erweitert sein Angebot kabelloser In-Ear-Kopfhörer um die. Die Kopfhörer-Knöpfe stecken einzeln im Ohr und erinnern dabei an große Ohropax. Sie sollen bis zu acht Stunden lang Musik spielen. Die Lautstärke können Nutzer direkt an den Kopfhörern einstellen. Die VerveOnes sind kompatibel mit den Sprachassistenten Siri von iOS und Google Now von Android. Über ein eingebautes Mikrofon können Anwender telefonieren. Die Kopfhörer sind für rund 150 Euro im Handel erhältlich. weniger

erweitert sein Angebot kabelloser In-Ear-Kopfhörer um die. Die Kopfhörer-Knöpfe stecken einzeln im Ohr und erinnern dabei an große Ohropax. Sie sollen bis zu acht Stunden lang Musik spielen. Die Lautstärke können Nutzer direkt an... mehr

bringt für Smartphones eine Virtual-Reality-Brille mit der Bezeichnungheraus. Nutzer klemmen ihr Mobilgerät in die Brille, anschließend können sie zwei Videos gleichzeitig im Split-Screen sehen oder 3D-Filme schauen. Die Brille ist durch eine Kameraklappe zudem für die Darstellung von Augmented Reality geeignet - dabei werden zum Beispiel digitale Figuren in die reale Umgebung eingefügt. Um in die VR-1 zu passen, dürfen Smartphones maximal 16 mal 8 Zentimeter groß sein. Die Brille kostet 20 Euro. weniger

neue 360-Grad-Kamera ist ein Leichtgewicht: Diewiegt nur 102 Gramm und hat mit 13 Zentimetern Länge eine handliche Größe. Der acht Gigabyte große interne Speicher soll Platz für 1600 Bilder in hoher Auflösung (14 Megapixel) und für 63 Minuten Videos in FullHD (1920 zu 1080 Pixel) bieten. 360-Grad-Aufnahmen stellen die Umgebung um den Fotografen herum in einer Art Kugelpanorama dar. Die Theta SC soll Mitte November auf den Markt kommen und 300 Euro kosten. weniger

Dervonrichtet sich an Besitzer der Playstation VR. Der neue Gaming-Kopfhörer ist für Sonys Virtual-Reality-Brille konzipiert. Das Design des Headsets soll den Sitz der VR-Brille nicht beeinträchtigen. Die Ohrmuscheln des RIG 4VR sind belüftet. Damit hört der Nutzer etwa Geräusche aus seiner Umgebung. Das Mikrofon bietet aktive Geräuschunterdrückung und ist abnehmbar. Der RIG 4VR funktioniert auch mit anderen Konsolen sowie an Computern und Smartphones. Er kostet 70 Euro. weniger

setzt mit demauf Größe: Der 13,3 Zoll große Bildschirm löst in Full HD (1920 zu 1080 Pixel) auf, der Akku mit 10.000 Milliamperestunden Kapazität soll bis zu fünf Stunden dauerhaftes Video-Schauen durchhalten. Ein auf 1,5 Gigahertz getakteter Acht-Kern-Prozessor rechnet im Inneren. Der 64 Gigabyte (GB) fassende Speicher lässt sich per microSD-Karte um 128 GB erweitern. Als Betriebssystem läuft Android 6.0 Marshmallow. Das 133 Oxygen soll von Ende September an für 230 Euro erhältlich sein.

Dievonist eine Tastatur speziell für PC-Spieler: Für häufig gebrauchte Befehle in einem Spiel lassen sich vier Makrotasten nach eigenen Bedürfnissen programmieren. Im Spielmodus werden die Tasten aktiviert, während die Windows-Taste deaktiviert wird. Alle Tasten sollen innerhalb von fünf Millisekunden auf Anschläge reagieren. Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung lassen sich Tasten auch einzeln anleuchten. Das Zubehörteil hat ein 1,7 Meter langes USB-2.0-Kabel zum Anschluss an PCs und kostet 120 Euro. weniger

hat mit demein neues Headset mit 7.1 Surround Sound im Programm. Der Kopfhörer mit 50 Millimeter großen Treibern unterstützt Umgebungsklang in 24 Bit/96kHz und schirmt laut Hersteller den Träger zuverlässig von störenden Geräuschen ab. Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung lässt sich abnehmen, im Kabel steckt ein Bedienelement für Lautstärke und Wiedergabekontrolle. Verbunden wird der Kopfhörer mittels USB-Kabel, für den Anschluss an Analoggeräte gibt es einen Klinkenstecker. Die Surroundlösung für den Kopf gibt es für rund 180 Euro. weniger

neuebringt Dolbys Atmos-Klang ganz ohne echte Deckenlautsprecher ins Wohnzimmer. Dafür setzt das aus Soundbar, Subwoofer und zwei Rücklautsprechern bestehende System auf eigene Kanäle, die den Ton zur Decke hin abstrahlen. Durch die Reflexion der Schallwellen entsteht so der nach oben erweiterte Klang vermeintlicher Lautsprecher oberhalb des Zuhörers. Insgesamt sind im System 15 Lautsprecher mit rund 500 Watt Leistung verbaut. Die Übertragung der Tonsignale an die Lautsprecher erfolgt drahtlos.Soundbar, Subwoofer und Rücklautsprecher kommen zum Preis von rund 1500 Euro in den Handel. weniger

funkt per Bluetooth und WLAN mit Klangquellen. Dabei beherrscht der silberne Würfel Apples AirPlay und den offenen Standard DLNA, reines Bluetooth-Streaming und auch die schnelle Koppelung mit Smartphones per NFC. Für ältere Geräte ist auch der Anschluss per Kabel möglich. Zusammen mit weiteren WF500ern lässt sich auch ein synchronisiertes Multiroomsystem erstellen. Der eingebaute Akku hält den Lautsprecher nach Herstellerangaben auf Wunsch rund 10 Stunden in Betrieb. Kosten: etwa 170 Euro. weniger

funkt per Bluetooth und WLAN mit Klangquellen. Dabei beherrscht der silberne Würfel Apples AirPlay und den offenen Standard DLNA, reines Bluetooth-Streaming und auch die schnelle Koppelung mit Smartphones per NFC. Für ältere Geräte ist auch der Anschluss... mehr

sieht aus wie ein klassischer Stereo-Receiver und ist das auch. Allerdings kann der 2x100-Watt-Verstärker auch Digitalradio (DAB/DAB+) empfangen und sich mit anderen Geräten über Bluetooth verbinden. Per Boxenkabel lassen sich zwei Lautsprecherpaare anschließen, dazu gibt es Anschlüsse für CD-Player, drei Line-Eingänge und ein Line-Ausgang im Cinch-Format. Der Yamaha R-S202D kommt ab Juli für rund 230 Euro in den Handel. weniger

kommt mit zwei Meter langem USB-Kabel und einem unauffälligen schwarzen Äußeren. Im Inneren der Fünftastenmaus (vier Schalter plus Mausrad) steckt ein optischer Sensor, dessen Empfindlichkeit per Knopfdruck von 400 bis 3200 dpi geregelt werden kann. Mit 68 Millimetern Breite ist sie das größte Modell in Zowies FK-Serie. Die Zowie FK1+ kostet rund 60 Euro. weniger

kommt mit zwei Meter langem USB-Kabel und einem unauffälligen schwarzen Äußeren. Im Inneren der Fünftastenmaus (vier Schalter plus Mausrad) steckt ein optischer Sensor, dessen Empfindlichkeit per Knopfdruck von 400 bis 3200 dpi geregelt... mehr

Die(Foto) und ihr rundes Schwestermodell(das nächste Foto)sind zwei spritzwassergeschützte Bluetooth-Streamingboxen mit 360-Grad-Sound im skandinavischen Design. Bedient werden sie per Smartphone-App (iOS und Android) und dem eingebautem Touchbedienfeld. Die Batterien halten mit einer Ladung nach Herstellerangaben rund zwölf Stunden durch. Unterschiede gibt es beim Design: Während der Libratone One Click im Taschenbuchformat mit austauschbaren stoßfestem Rahmen und Griff daherkommt,... weniger

...ist der Libratone Too zylinderförmig. Sie passt so auch in für Trinkflaschen vorgesehene Seitentaschen von Rucksäcken oder Umhängetaschen. Der Preis: Rund 200 Euro für den One Click und etwa 150 Euro für den Libratone Too.