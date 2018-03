ist ein Radio für die Steckdose. Das Gerät empfängt 15 000 Radiosender aus aller Welt per Internet und wird per App mit dem Smartphone gesteuert. In der Gegenrichtung kann auch Musik vom Smartphone oder Tablet auf den Lautsprecher des Radios übertragen werden. Der ist... mehr

ist ein Radio für die Steckdose. Das Gerät empfängt 15 000 Radiosender aus aller Welt per Internet und wird per App mit dem Smartphone gesteuert. In der Gegenrichtung kann auch Musik vom Smartphone oder Tablet auf den Lautsprecher des Radios übertragen werden. Der ist mit einem Magnetanschluss am Gerät befestigt, hat ein Bluetooth-Modul und einen eingebauten Akku. So kann man ihn auch abnehmen und in andere Räume mitnehmen. Das E85032 kostet rund 120 Euro. weniger