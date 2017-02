Spielwarenmesse in Nürnberg

Die Hersteller von Hightech-Spielzeug haben ein Problem: Einerseits sind die technischen Möglichkeiten da und auch der Nachwuchs verlangt nach Spielsachen mit Netzanschluss - doch die Sorge vor einem Hackerangriff aufs Kinderzimmer hemmt die Entwicklung mehr als in anderen Branchen.

Die Warnung kam pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, das für die Spielzeug-Branche lebenswichtig ist: Verbraucherschützer mahnten Eltern vor Hacker-Angriffen auf vernetzte Puppen.

Einige Modelle seien anfällig für technisch einfache Hacks, durch die sich Fremde plötzlich mit den Kindern unterhalten könnten, erklärte die europäische Organisation Beuc. Und der Chef des deutschen Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, griff zu scharfen Worten. Jedem müsse bewusst sein: "Er kann sich damit einen kleinen Spion ins Kinder- oder Wohnzimmer holen."

Zur diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg wird wieder klar: Die Branche ist zwischen Vergangenheit und Zukunft hin- und hergerissen. Schon kleine Kinder verbringen viel Zeit mit Apps auf dem Smartphone oder Tablet und entsprechend groß ist das Interesse an High-Tech-Spielzeug statt einfacher Autos oder Puppen.

FOTO: dpa, dka sab

Zudem ist es inzwischen weder technisch komplex noch teuer, ein paar Chips in die Spielsachen zu stecken. Und wäre es nicht toll, wenn eine Puppe statt der üblichen paar Sätze aus der Tonkonserve sich richtig mit den Kindern unterhalten könnte? Doch das Kinderzimmer ist auch ein emotionsgeladenes Terrain, weil es um die Überwachungsängste der Eltern geht.

Vernetzte Barbie mit Schwachstellen

Und die Branche machte bei ihren ersten Schritten in die Ära vernetzter Spielsachen nicht immer eine gute Figur. Durch Hacks bei einem Anbieter von Lernspielzeug wurden mehreren Millionen Datensätze entwendet.

Und als 2015 die "Hello Barbie" von Mattel auf den Markt kam - die vernetzte Version der klassischen Modepuppe mit Mikrofon und Internet-Anbindung - entdeckten Experten schnell Schwachstellen. Um sie auszunutzen, hätte es zwar technisch eher gewiefter Angreifer bedurft - aber es war machbar, wie auch die Entwickler einräumten.

Damit sich die Puppe mit den Kindern unterhalten kann, wird das, was sie sagen, zur Spracherkennung an Server der Firma im Netz geschickt. Dank dieser Auswertung kann das Spielzeug mit passenden Sätzen antworten.

FOTO: dpa, neb fz

Die Daten-Kommunikation der Netz-Barbie war zwar verschlüsselt - aber auch anfällig für eine schon länger bekannte Sicherheitslücke, mit der auf eine schwächere und dadurch knackbare Verschlüsselung umgeschaltet werden konnte. Zudem verband sich die App bei der ersten Einrichtung der Puppen-Software mit jedem ungesicherten Wifi-Netzwerk, das das Wort "Barbie" im Namen hatte.

Die Sicherheitslücken waren umso frappierender, da Mattel und der Software-Entwickler ToyTalk schon Monate zuvor unter Druck standen, die höchstmögliche Datensicherheit zu garantieren. Denn in den USA hatte sich Widerstand besorgter Eltern formiert, die unter anderem in Online-Petitionen forderten, das Spielzeug zu stoppen, weil die Privatsphäre nicht ausreichend geschützt gewesen sei.

Die Weichen sind gestellt

Toytalk reagierte schnell und in der jüngsten europäischen Untersuchung machte "Hello Barbie" im Vergleich zu zwei Konkurrentinnen technisch eine eher gute Figur. Ethisch gesehen sei es aber eher fraglich, ob zum Beispiel die Möglichkeit für die Eltern, Sätze ihrer Kinder auf Facebook zu teilen, dem Recht auf Privatsphäre entsprächen, kritisierten die Verbraucherschützer.

Bei allen Bedenken stellte Mattel die Weichen inzwischen klar in Richtung digitale Zukunft. Zur Konzernchefin wurde vor wenigen Tagen eine Google-Managerin ernannt, Margaret Georgiadis, die zuletzt das Geschäft des Internet-Riesen in den USA führte.

FOTO: Lego

Die Hoffnung sei, dass Georgiadis Ordnung und Tempo in Mattels Technologie-Offensive bringe, sagte ihr scheidender Vorgänger Chris Sinclair (66). Wie groß die Hoffnungen sind, die Mattel in die Erneuerung setzt, zeigt auch das großzügige Vergütungspaket der 53-Jährigen, der neben einem Jahresgehalt von 1,5 Millionen Dollar Aktien im Wert von mehr als 30 Millionen Dollar winken.

Während die "Hello Barbie" in Deutschland weiterhin nicht verkauft werden soll, machte Mattel Anfang des Jahres auf der Technik-Messe CES in Las Vegas bereits den nächsten Schritt zur Vernetzung des Kinderzimmers.

Ein Amazon Echo für Kleine

Der Lautsprecher "Aristotle" ist ein Baby-Monitor mit Kamera, der zusammen mit dem Kind zu einem persönlichen Assistenten nach dem Muster von Amazons Überraschungserfolg "Echo" mitwachsen soll.

"Aristotle" soll Schlaflieder vorsingen, mit Wissenspielen beim Lernen helfen, bei Bedarf das Nachtlicht einschalten - aber auch Eltern die Möglichkeit bieten, per Sprachbefehl schnell Windeln nachzubestellen.

Und in der Zukunft könnte der Lautsprecher auch beim Spielen mit "Hot-Wheels"-Spielzeugautos von Mattel passende Motor- und Brems-Geräusche machen, fantasierte Produktchef Robb Fujioka. "Es stehen einige coole, verrückte Sachen an."

(dpa)