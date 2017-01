später lesen Knippi & Kellermann Das Fohlenfrühstück – Leistung wiederholen gegen Freiburg FOTO: RP FOTO: RP Teilen

RP-Redakteur Karsten Kellermann und Stadionsprecher Torsten "Knippi" Knippertz analysieren im Fohlenfrühstück: Beim 3:2 in Leverkusen zeigte Borussia, wozu sie in der Lage ist. Hören Sie sich jetzt die Talkrunde im neuen "Fohlenfutter"-Podcast an. Von Karsten Kellermann