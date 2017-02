später lesen Knippi & Kellermann Das Fohlenfrühstück – Bremen als Chance FOTO: RP FOTO: RP Teilen

RP-Redakteur Karsten Kellermann und Stadionsprecher Torsten "Knippi" Knippertz analysieren im Fohlenfrühstück: Nach dem Sieg gegen Freiburg und dem Pokalerfolg in Fürth will Borussia Samstag bei Werder das obligatorische Schiffs-Hupen verhindern. Hören Sie sich jetzt die Talkrunde im neuen "Fohlenfutter"-Podcast an. Von Karsten Kellermann