später lesen "Gut Leben"-Podcast Diese Woche: Deshalb kann ein Seitensprung auch etwas Gutes bringen FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP Teilen

Twittern







Was sind die häufigsten Todesursachen in NRW? Und was kann ein Seitensprung einer Beziehung bringen? Hören Sie die Antworten in unserem neuen "Gut Leben"-Podcast. Von Susanne Hamann und Henning Bulka