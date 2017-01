später lesen "Gut Leben"-Podcast Diese Woche: Wie gefährlich ist Nutella wirklich? FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP Teilen

Twittern







Was fasziniert uns so sehr am Dschungelcamp? Und wie gefährlich ist Nutella wirklich? Hören Sie die Antworten in unserem neuen "Gut Leben"-Podcast. Von Susanne Hamann und Henning Bulka