Unser Podcast mit dem Chefredakteur: Michael Bröcker und Digital-Redakteur Daniel Fiene reden eine halbe Stunde über die Themen der Woche und laden Gäste zum Gespräch.

In dieser Woche: Mittlerweile gehören Millennials auch schon wieder zum alten Eisen. Jetzt kommt die Generation Z! Daniel Fiene berichtet, was er über die heutigen Teenager gelernt hat. Michael Bröcker macht sich Gedanken zum Datenkskandal von Facebook und warum wir uns am Ende doch nicht von dem sozialen Netzwerk trennen können. Hören Sie hier die neue Ausgabe:

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL http://podcasts.rp-online.de/chefredakteur/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

