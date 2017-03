+++18.20 Uhr: Hier die Preise: Das Samsung Galaxy S8 kostet 799 Euro, das Galaxy S8 Plus 899 Euro, geliefert werden die Geräte in Deutschland laut Samsung "voraussichtlich" am 18. April. Das wäre schneller als in der offiziellen Präsentation gesagt. Dort war vom 21. April die Rede. Hierzulande sind zunächst die drei Farben Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver erhältlich. >>>weitere technische Details finden Sie hier.

+++18.07 Uhr: Auch genaue technische Details wurden nicht verraten. Die reichen wir aber nach, sobald wir die in Erfahrung gebracht haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

+++18.06 Uhr: Damit endet die Live-Übertragung aus New York. Was Samsung schuldig geblieben ist, sind die Preise für die neuen Geräte.

+++18.04 Uhr: Nachdem gerade ein lustiger Werbefilm eingespielt wurde, sind wir jetzt wieder in der Halle. Dort tanzen jetzt zahllose Menschen in weißen Samsung-Hemden durch die Reihen.

+++17.57 Uhr: Neu ist Samsung DeX. Damit kann das Galaxy S8 über ein Dock mit einem Monitor und einer Tastatur gekoppelt werden. Das kennt man bereits von Windows Phone. Auch da konnten bestimmte Lumia-Modelle quasi als PC eingesetzt werden.

+++17.54 Uhr: Alle müssen jetzt mit ihrer neuen Kamera filmen. Die Videos sollen dann in den sozialen Medien gepostet werden. Wundern Sie sich also nicht....

+++17.53 Uhr: Jetzt ist Action im Saal, weil alle im Publikum eine Gear 360 geschenkt bekommen.

+++17.50 Uhr: Dazu wird jetzt die neue Gear 360 gezeigt, eine neue Version von Samsungs 360-Grad-Kamera.

+++17.49 Uhr: Samsung hat die Vision, VR für alle verfügbar zu machen, durch gute Inhalte und günstige Preise.

+++17.47 Uhr: Jetzt wird die VR-Brille Gear VR gezeigt. Neu dabei ist ein kabelloser Controller, wie man ihn bereits von Googles Daydream VR kennt.

+++17.46 Uhr: Jedem Smartphone liegen Ohrhörer des österreichischen Kopfhörerspezialisten AKG bei. Die Firma hat Samsung zuletzt zusammen mit Harman übernommen. Die Hörer sollen einen Wert von 99 Dollar haben.

FOTO: dpa, av crk

+++17.45 Uhr: Das Samsung Galaxy S8 ist ab 21. April verfügbar. Endlich mal Jubel im Publikum.

+++17.42 Uhr: Bixby soll auch in der Lage sein, ein Smart Home zu steuern.

+++17.39 Uhr: Bixby ist auch mit der Kamera verknüpft, d.h. man startet die Kamera und der Assistent erkennt wo man ist und zeigt z.B. Restaurants in der Nähe an.

+++17.38 Uhr: Bixby soll Anfragen kontextbezogen verstehen.

+++17.37 Uhr: An der Seite des Galaxy S8 befindet sich ein Button, mit dem Bixby gestartet werden kann.

+++17.37 Uhr: Jetzt wird Samsungs Sprachassistent Bixby gezeigt.

+++17.33 Uhr: Spontane Begeisterungsausbrüche im Publikum - wie man sie bei Apple-Präsentationen häufig hört - können bislang an einer halben Hand abgezählt werden.

+++17.31 Uhr: Samsung Pass soll das Bezahlen per Smartphone voranbringen.

+++17.30 Uhr: Natürlich haben die Geräte auch einen Fingerabdrucksensor (jetzt auf der Rückseite) und als besonders sicheres Feature einen Iris-Scanner, der das Auge scannt und dann erst das Gerät frei gibt. Zusätzlich wird auch noch das Gesicht erkannt.

+++17.29 Uhr: Beide Smartphones können drahtlos geladen werden.

+++17.28 Uhr: Der Grafik-Prozessor soll bis zu 21 Prozent schneller sein als bei Galaxy S7.

+++17.28 Uhr: Das Galaxy S8 (Plus) ist natürlich staub- und wasserdicht.

+++17.27 Uhr: Die Frontkamera ist mit einem smarten Autofokus ausgestattet, für bessere Selfies.

+++17.26 Uhr: Denison verspricht, die Kamera würde deutlich bessere Bilder auch bei schwachem Licht machen. Gut, das hört man bei jeder Smartphone-Präsentation.

+++17.25 Uhr: Die Geräte erscheinen in fünf verschiedenen Farben.

+++17.22 Uhr: Das "Infinity Display" führt dazu, dass der bisher von Samsung bekannte, physische Homebutton verschwunden ist. Dieser ist nun unsichtbar in das Display eingearbeitet.

+++17.20 Uhr: Das Display, welches fast die komplette Vorderseite einnimmt, nennt Samsung "Infinity Display". Es läuft bei beiden Modellen und den seitlichen Rand, wie bisher von den "Edge"-Modellen bekannt.

+++17.18 Uhr: Jetzt kommt Justin Denison auf die Bühne und wird erklären, was das Neue alles kann.

+++17.17 Uhr: Jetzt werden die Geräte auch endlich offiziell auf der Bühne gezeigt.

+++17.16 Uhr: auch bestätigt ist nun, dass es ein Samsung Galaxy S8 und ein Galaxy S8 Plus geben wird.

+++17.14 Uhr: Wie bereits in den Leaks gesehen, besteht die Front des Galaxy S8 fast komplett aus dem Display.

+++17.11 Uhr: Die ersten Bilder sind nun aufgetaucht, während der Samsung-Vertreter noch immer redet.

+++17.09 Uhr: Der Samsung-Mensch erzählt gerade eine Menge über Visionen und alles Mögliche.

+++17.07 Uhr: Jetzt gibt es einen kleinen Rückblick, in dem Handys aus der Urzeit gezeigt werden.

+++17.05 Uhr: Nach dem üblichen Einführungsvideo mit tollen Bildern erscheint jetzt einer der Samsung-Verantwortlichen auf der Bühne.

+++17 Uhr: Pünktlich auf die Minute geht es los.

+++16.58 Uhr: Das Event in New York wird jeden Moment starten.