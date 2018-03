Android als Betriebssystem für Smartphones ist weit verbreitet. Aber viele kennen gar nicht die Fülle an praktischen Optionen, die den Alltag erleichtern. Hier sind einige nützliche Tipps und Tricks für Android ab Version 7.0. weniger

Android als Betriebssystem für Smartphones ist weit verbreitet. Aber viele kennen gar nicht die Fülle an praktischen Optionen, die den Alltag erleichtern. Hier sind einige nützliche Tipps und Tricks für Android ab Version 7.0.

Multitasking am Smartphone? Das geht. Ab der Android-Version 7 können zwei Fenster gleichzeitig geöffnet werden. Richtig lohnenswert ist das aber nur bei größeren Displays.

Widgets sind kleine Fenster, die Funktionen einer App anzeigen, ohne die App gleich komplett zu öffnen. Sie lassen sich an eine beliebige Position auf dem Startbildschirm legen und zeigen fortan alles, was wichtig ist.

In den Einstellungen lassen sich Notfallinformationen und -kontakte hinterlegen. Die können Rettungskräfte im Falle eines Falles dann auch einsehen/anrufen, ohne das Handy entsperren zu müssen

Apps lassen sich auch in Ordnern zusammenfassen, um für mehr Ordnung auf den Bildschirmen zu sorgen. Die Ordner lassen sich auch umbenennen. So lassen sich etwa alle Messenger, Spiele oder Mediatheken an einem Ort zusammenfassen.