Wie auch in den Jahren zuvor teilte Apple lediglich Datum, Uhrzeit und Ort der Veranstaltung mit. Es wird aber damit gerechnet, dass das iPhone 7 präsentiert wird. Spekuliert wird nicht nur über das Design, sondern auch über die Features, die Apple dem neuen iPhone spendiert. Das ist der aktuelle Stand aus der Gerüchteküche:

Spannend ist auch das Motiv der Einladung. Denn: meist lassen sich aus der Gestaltung der Einladung bereits Hinweise auf die Präsentation von Apple ableiten. Heise Online spekuliert in diesem Falle auf einen Schwerpunkt zum Thema Fotografie.

Die bunten Kreise erinnern laut dem IT-News Portal an das Bokeh von Kameras, das entsteht, wenn Lichtquellen des Fotomotivs stark außerhalb des Fokus liegen und die Umrisse des Bildes von der Iris der Kamera bestimmt werden.

Ohhh color bubble/lights it's Christmas! Oh no it's the #Apple #event on Sept 7th pic.twitter.com/OI8H4Ctycx