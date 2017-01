Apple verteilt Betaversion für iPhone & Co.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

In iOS 10.3 kann die Funktion "Mein iPhone suchen" auch dazu genutzt werden, um die verlegten AirPods wiederzufinden. Aktiviert ist das Feature automatisch bei allen iOS-Geräten, bei denen auch die Funktion "Mein iPhone suchen" aktiv ist.

Weil die drahtlosen Kopfhörer weder eine WLAN- noch eine Mobilfunkverbindung haben, können sie nur geortet werden, wenn sie sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite eines bei iCloud angemeldeten Gerätes des Nutzers befinden.

FOTO: rtr, MSF

So lassen sich die kleinen Ohrstöpsel immerhin wiederfinden, wenn sie etwa in die Sofaritze gerutscht oder im Auto unter dem Sitz gelandet sind.

Hat man sie jedoch im Büro vergessen, sind sie einem tatsächlich irgendwo unterwegs abhanden gekommen, ist der Akku leer oder befinden sich die Stöpsel in dem geschlossenen AirPod Case, können sie auch künftig nur mit Glück wieder aufgefunden werden. Immerhin bekommt man in dem Fall Standort und Uhrzeit angezeigt, an dem die AirPods zuletzt mit einem iOS-Gerät verbunden waren.

Hilfreich bei der Suche: Befinden sich die AirPods innerhalb der Bluetooth-Reichweite, kann über die "Mein iPhone suchen"-Webseite ein Ton ausgelöst werden, den die kleinen Ohrhörer dann abspielen.

FOTO: dpa, av

Die Betaversion von iOS 10.3 wird ab 24. Januar an alle Entwickler und kurz darauf an die Teilnehmer des Betaprogramms verteilt.

iOS 10.2.1 wird an alle User verteilt

Frische Software für iPhones, iPads und den iPod touch: iOS 10.2.1 ist da und behebt laut Apple Fehler und Sicherheitslücken im mobilen Betriebssystem.

Behoben werden unter anderem Schwächen in der Browser-Engine WebKit, der Kontakte-App und der Auto-Entsperren-Funktion. Hier konnten Geräte unter gewissen Umständen auch entsperrt werden, wenn die dafür nötige Apple Watch nicht am Handgelenk getragen wurde.

Das Update kann über die "Einstellungen" im Unterpunkt "Allgemein/Softwareupdate" abgerufen werden oder mit aktiver Kabelverbindung über die Verwaltungssoftware iTunes.