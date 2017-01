Das Asus Zenfone 3 Deluxe ist seit Anfang 2017 auch in Deutschland erhältlich. Mit einem Preis von 799 Euro will es in der Top-Smartphone-Liga mitspielen. weniger

Das Asus Zenfone 3 Deluxe ist seit Anfang 2017 auch in Deutschland erhältlich. Mit einem Preis von 799 Euro will es in der Top-Smartphone-Liga mitspielen.

Das Zenfone 3 Deluxe hat ein 5,7 Zoll großes Display. Wegen der sehr schmal gehaltenen Ränder ist das Gerät nur etwas größer als das Google Pixel XL (l.) und ein wenig kleiner als das iPhone 7 Plus (r.). Es ist also noch hosentaschenkompatibel.

Allerdings löst das Display nur in FullHD auf, was für die Größe und die Preisklasse eigentlich ein Unding ist. Damit hat das Smartphone keine Chance, etwa mit Googles VR-Brille Daydream View genutzt zu werden.

Offenbar ist es Asus gelungen, die Antennen hinter diesen am unteren Rand platzierten Mini-Aussparungen (die kleinen weißen Quadrate) zu verstecken, eine weitere davon findet sich am oberen Rand.

Richtig schlecht gelungen ist der Monolautsprecher am unteren Rand. Löst der schon beim Google Pixel XL (l.) keine Begeisterung aus, hört er sich beim Asus-Modell wirklich schlimm an. An den Klang des iPhone 7 Plus (r.) kommen die beiden anderen nicht heran.