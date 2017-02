Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Grundsätzlich ist Android Wear 2.0 stärker auf Fitness und Kommunikation ausgerichtet und soll sich leichter anpassen lassen. "Wir haben uns sehr genau angesehen, welche Funktionen die Leute wirklich nutzen und die Software entsprechend angepasst," sagte der zuständige Produktmanager David Singleton.

Direkt in die Wear-Software eingebunden wird der Google Assistant, der Anfragen von Nutzern mit Unterstützung künstlicher Intelligenz beantworten kann.

Zifferblätter werden noch individueller

Android Wear kann jetzt über das Zifferblatt mit Informationen und Aktionen aus anderen Apps individuell angepasst werden. Ein kurzer Blick aufs Handgelenk verrät dann etwa, wann der nächste Termin ansteht, wie die Aktien stehen oder das selbstgesteckte Fitness-Ziel bereits erreicht ist. Eine solche Funktion gibt es bei der Apple Watch schon seit längerer Zeit.

FOTO: Asus

Mit einem kurzen Tippen auf die Uhr kann - hierzulande in Berlin und München - ein Uber-Taxi bestellt, ein Workout oder ein Anruf gestartet werden. Mit einer einfachen Wischbewegung kann man von einem Zifferblatt-Design zu einem anderen wechseln.

Verbesserte Workout-Features

Google Fit, die auf den meisten Android-Wear-Smartwatches vorinstallierte Fitness-App, bietet jetzt einen Schrittzähler, einen Distanzmesser, einen Kalorienzähler und einen Herzfrequenzmesser fürs Gehen, Laufen und Fahrradfahren. Darüber hinaus können neben den Trainingszielen für Liegestütze, Sit-ups und Squats ab sofort auch die für Gewichtheben gemessen werden. Bei einer Android-Wear-Smartwatch mit Mobilfunkanbindung kann beim Training über Anrufe und Nachrichten kommuniziert, Musik gestreamt und Apps können direkt auf der Uhr genutzt werden.

FOTO: Christoph Schroeter

Neue Möglichkeiten Apps zu verwenden

Mit Android Wear 2.0 können Apps direkt vom in der Uhr integrierten Google Play Store heruntergeladen werden. Wenn die Smartwatch eine eigene Mobilfunkanbindung hat, kann man sie völlig unabhängig vom Smartphone nutzen.

Egal ob das Smartphone des Besitzers mit Android läuft oder ein iPhone ist: Künftig können Android-Wear-Apps wie AccuWeather, Android Pay, Foursquare, Google Fit, Google Maps, Google Play Musik, Google Messenger, Runkeeper, Runtastic, Strava, Telegram oder Uber genutzt werden.

Google Assistant am Handgelenk

Android Wear 2.0 bringt den Google Assistant aufs Handgelenk. So sollen sich Infos finden lassen und Dinge erledigt werden, ohne das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen. Der Google Assistant ist auf Android Wear in Englisch und Deutsch verfügbar. Weitere Sprachen folgen in den nächsten Monaten.

Einfacher auf Nachrichten antworten

Mit Version 2.0 ist es einfacher, Nachrichten direkt auf der Uhr zu lesen und zu beantworten. Wenn eine Nachricht ankommt, kann man sie sich vergrößert anzeigen lassen und die Antwort diktieren, eintippen, von Hand schreiben oder ein Emoji dafür verwenden.

Diese Uhren bekommen das Update

Folgende Uhren bekommen Android Wear 2.0:

ASUS ZenWatch 2 & 3

Casio Smart Outdoor Watch

Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch

LG Watch R

LG Watch Urbane and 2nd Edition LTE

Michael Kors Access Smartwatches

Moto 360 2nd Gen

Moto 360 for Women

Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected

Fokus bei Apple und Google auf Fitness

Google nahm sich fast drei Jahre Zeit mit der zweiten Version von Android Wear. Apple brachte seine Computer-Uhr im Frühjahr 2015 auf den Markt.

Inzwischen aktualisierte der iPhone-Konzern mehrfach die Software und brachte zum Weihnachtsgeschäft auch eine zweite Version des Geräts unter anderem mit einem eingebauten GPS-Chip zur Standort-Erkennung.

Dabei scheinen Apple und Google ähnliche Nutzungsszenarien bei ihren Kunden ausgemacht zu haben: Ein Fokus liegt auf Fitness-Anwendungen, Kurzmitteilungen und einem einfacheren Wechsel der Zifferblatt-Anzeige.