später lesen Zusätzliche Energie für unterwegs Powerbank kaufen – das sollten Sie beachten FOTO: Ilya Plekhanov (Own work) [CC BY-SA 3.0 Teilen

Twittern







Apps wie Pokémon Go saugen den Akku des Smartphones leer. Da muss eine Powerbank her. Ist der Akkustand niedrig, einfach Powerbank anschließen, und das Handy wird aufgeladen. So können Sie Ihr iPhone oder Android-Smartphone unterwegs doppelt oder dreifach so lange nutzen.