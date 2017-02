LG bringt einen Nachfolger für das Dauernutzer-Smartphone Xpower. Das im Vorfeld des Mobile World Congresses 2017 angekündigte Xpower2 setzt hauptsächlich auf einen 4500 Milliamperestunden fassenden Akku. Damit soll es nach Herstellerangaben etwa 15 Stunden Videos abspielen und 18 Stunden Internetzugang oder 14 Stunden Dauernavigation ermöglichen. Mit Schnellladetechnologie soll der Stromspeicher innerhalb einer halben Stunde wieder zur Hälfte gefüllt sein.Ansonsten verwenden die Koreaner bei dem 5,5-Zoll-Androiden solide Mittelklasse-Hardware. In Inneren stecken neben dem HD-Display ein Achtkernprozessor mit 1,5 Gigahertz, 16 Gigabyte (GB) Festspeicher und bis zu 2 GB Arbeitsspeicher. Per Chipkarte sind bis zu 2 Terabyte Zusatzspeicher möglich. Die Kameras lösen mit 13 Megapixeln (Rückseite) und 5 Megapixeln (Front) auf. Etwas gespart wird bei der Funkverbindung: Neben LTE und Bluetooth 4.2 ist nur WLAN-n an Bord.Verkaufstart ist Anfang März, allerdings zunächst in Südamerika.Europa soll kurz darauf folgen. Einen Verkaufspreis nannte LG noch nicht. weniger