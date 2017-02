später lesen MWC 2017 Schütteln und drehen - Moto G5 mit Gestensteuerung FOTO: dpa, tsn sir FOTO: dpa, tsn sir 2017-02-28T08:55+0100 2017-02-28T08:55+0100

Das Gefühl der Oberklasse zum Preis eines Kompaktwagens ist Lenovos Ansatz bei den neuen Moto G. So bieten das Moto G5 für knapp 200 Euro und das größere Moto G5 Plus für 300 Euro unter anderem Gestensteuerung und Kameras mit schnellem Autofokus per Phasenerkennung oder Dual-Pixel.