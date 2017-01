Das Gehäuse desist in etwa so groß wie beim iPhone 7 Plus, weil das Display aber fast die gesamte Vorderseite einnimmt, ist es bei einem Seitenverhältnis von 17:9 6,4 Zoll groß. Es gibt zusätzlich eine Version mit 18K-Gold-Applikationen (rechts im Bild). Angetrieben wird es von einem Snapdragon 821 mit... mehr

Das Gehäuse desist in etwa so groß wie beim iPhone 7 Plus, weil das Display aber fast die gesamte Vorderseite einnimmt, ist es bei einem Seitenverhältnis von 17:9 6,4 Zoll groß. Es gibt zusätzlich eine Version mit 18K-Gold-Applikationen (rechts im Bild). Angetrieben wird es von einem Snapdragon 821 mit maximal 2.35GHz, es hat 4 GB (Goldversion: 6 GB) RAM und 128 GB (256 GB) internen Speicher. Das Gehäuse ist aus schwarzer Keramik. Das Xiaomi Mi Mix gibt es derzeit offiziell nur in China. weniger