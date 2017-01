später lesen Smartphone vorgestellt Nokia 6 kommt mit Android FOTO: rtr, IK/wy FOTO: rtr, IK/wy Teilen

Twittern





2017-01-09T09:27+0100 2017-01-09T09:27+0100

Die Marke Nokia wird zunächst in China in den Smartphone-Markt zurückkehren. Die Firma HMD, die jetzt mit Lizenz von Nokia Telefone unter dem bekannten Namen baut, kündigte den Marktstart am Sonntag für "Anfang 2017" an.