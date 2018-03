Daniel Fiene ist Redakteur bei RP Online und beschäftigt sich mit Digitalthemen. Montags können Sie ihn auch bei Antenne Düsseldorf zwischen 18:00 und 20:00 Uhr in der "Sendung mit dem Internet" hören. Folgen Sie ihm auch auf Twitter - dort können Sie auch aktuelle News und Themen mit ihm diskutieren.

Was 1986 als kleine Musikkonferenz begann, ist mittlerweile zum wichtigsten Netzkulturfestival der Welt geworden: Die South-by-Southwest (SXSW) lockt Jahr für Jahr an zehn Tagen im März über 70.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt nach Austin, Hauptstadt des US-Bundesstaates Texas. Neben dem Musik- und Film-Festival ist der "Interactive"-Teil der inzwischen größte Bereich des Festivals. Hier diskutieren Unternehmer, Entwickler, Vordenker und Künstler den Einfluss der technologischen Entwicklung auf die Gesellschaft.

Twitter hatte Durchbruch auf der SXSW

Immer wieder versuchen Unternehmen die Messe dabei zu nutzen, um ihre Idee einem Massenpublikum zu näher zu bringen: So hatte vor zehn Jahren der Kurznachrichtendienst Twitter seinen Durchbruch auf der SXSW. Seitdem versuchen Anbieter von sozialen Netzwerken und Apps diesem Erfolg nachzueifern. Für Entwickler ist die SXSW dabei eine ideale Vermarktungsplattform, 40 Prozent der Besucher kommen nämlich inzwischen aus dem Ausland. Wird ein neuer Dienst von den Besuchern akzeptiert, verbreiten sie diese Neuheit anschließend in allen Ecken der Welt.

Die Diskussionen auf der SXSW gelten als Seismograph der digitalen Welt. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist das Festival deutlich politischer geworden. In diesem Jahr sind sogar grundsätzliche gesellschaftliche Fragen deutlich differenzierter diskutiert worden als noch in den Vorjahren. Damit wurde auch einem häufigen Kritikpunkt begegnet: Immer wurde der SXSW vorgeworfen, neue technische Entwicklungen durch eine rosarote Brille zu sehen.

Tesla-Chef Elon Musk fürchtet künstliche Intelligenz

Zur SXSW gehören auch die Auftritte von zahlreichen Prominenten. In diesem Jahr überraschte der Unternehmer Elon Musk. Der Chef des Elektroauto-Pioniers Tesla tauchte plötzlich bei einer Podiumsdiskussion mit dem befreunden Produzenten Jonathan Nolan über dessen neue Serie "Westworld" auf und beantwortete am nächsten Tag eine Stunde lang Fragen von SXSW-Besuchern. Dabei überraschte der Vordenker mit deutlichem Technik-Pessimismus. So stufte Musk künstliche Intelligenz gefährlicher als nukleare Waffen ein.

Grundsätzlich beschäftigten sich viele Diskussionen damit, welche Schritte heute schon Risiken für die Zukunft minimieren können, die durch die technischen Entwicklungen ausgelöst werden könnten.

